Yhdysvallat ja Iran tekivät viime yönä iskuja toistensa sotilaallisiin tukikohtiin.
Iranin asevoimat sanoo, että Hormuzinsalmi on täysin suljettu liikenteeltä. Iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan asevoimat sanoo kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi.
Tasnimin mukaan Iranin vallankumouskaarti on iskenyt kahteen Hormuzinsalmen läpi yrittäneeseen alukseen. Iranin yleisradioyhtiö IRIB kertoo, että alukset olivat öljytankkereita.
Iran sanoo sulkeneensa Hormuzinsalmen.
Yhdysvaltain asevoimat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä.
Yhdysvallat on tehnyt viime päivinä iskuja Iraniin Hormuzinsalmen alueella. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä.