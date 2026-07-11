MotoGP:n Saksan osakilpailun aika-ajoissa nähtiin ikävä kaatuminen.
Aika-ajojen toisessa osiossa Marco Bezzecchi menetti moottoripyöränsä hallinnan ja lensi kovasta vauhdista asfalttiin ja lopulta hiekalle.
Italialainen pyöri monta kierrosta ympäri hiekalla hurjannäköisesti.
Bezzecchi mursi ulosajossa vasemman solisluunsa, joten Saksan osakilpailu jää häneltä nyt väliin.
Takaisku on Bezzecchille iso, sillä hän on MM-sarjan pistetilanteessa toisena.
Bezzecchi ajoi rajusti ulos myös kaksi viikkoa sitten Hollannin osakilpailussa.
Paalupaikalle ajoi Marc Marquez uudella rataennätyksellä 1:19.041.