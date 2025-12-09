Autoilijaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tiistaiaamuna ennen kahdeksaa ilmoituksen, jonka mukaan henkilöauto oli törmännyt jalankulkijaan Siltakyläntiellä Helsingissä. Pian tämän jälkeen poliisi sai ilmoituksen henkilöauton ja linja-auton välisestä kolarista Suutarilantiellä.

Sama henkilöauto oli osallisena kummassakin onnettomuudessa. Jalankulkija loukkaantui Siltakyläntien onnettomuudessa. Hän ei ole hengenvaarassa. Suutarilantien kolarissa ei syntynyt henkilövahinkoja.

Poliisi epäilee autoilijaa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.