Atria käynnistää muutosneuvottelut – jopa 60 työpaikkaa vaarassa

Neuvottelujen seurauksena työn määrä voi vähentyä noin 60 henkilön verran Jyväskylän tehtaalla.
Elintarvikekonserni Atria käynnistää muutosneuvottelut tuotannon uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Jyväskylän ja Kauhajoen tehtailla.
Suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden seurauksena työn määrä voi vähentyä noin 60 henkilön verran Jyväskylän tehtaalla, yhtiö kertoo.
Lisäksi kapasiteetin sopeuttaminen lomautuksilla sekä Jyväskylän että Kauhajoen tehtailla on Atrian mukaan mahdollista.
Uudelleenjärjestelyiden tavoitteena on parantaa lihaliiketoiminnan kannattavuutta keskittämällä naudanlihan leikkuutoiminnot Kauhajoen tehtaalle. Suunnitelman mukaisesti nautojen teurastus jatkuu Jyväskylässä edelleen.
Henkilöstön määrän mahdollinen vähentäminen on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuoden 2026 ja alkuvuoden 2027 aikana.
Tavoitteena kolmen miljoonan vuotuiset säästöt
Atria suunnittelee myös investoivansa Kauhajoen tuotantolaitoksen modernisointiin noin 16 miljoonaa euroa.
Investointi pitäisi sisällään sekä vanhojen rakennusten purkamista että uusien tilojen rakentamista. Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Kauhajoen yksikön valmiuksia tuottaa korkealaatuista naudanlihaa kotimaan ja vientimarkkinoiden tarpeisiin.
Mahdollinen investointipäätös tehdään Atrian mukaan muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen.
Tuotannon keskittämisen ja Kauhajoen investoinnin tavoitteena on saavuttaa noin kolmen miljoonan euron vuotuiset säästöt.