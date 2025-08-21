Wolt aloittaa muutosneuvottelut Suomessa – koskee noin 80 työntekijää

Neuvottelut koskevat asiakaspalvelun työntekijöitä. Niillä ei ole vaikutusta muihin Woltin toimintoihin Suomessa.
Wolt aloittaa muutosneuvottelut Suomen asiakaspalvelussa.
Neuvottelut koskevat arviolta noin 80 työntekijää, mutta lopullinen määrä selviää neuvottelujen aikana. Muutokset eivät vaikuta muihin Woltin toimintoihin Suomessa, vaan ne koskevat ainoastaan asiakaspalvelun henkilöstöä.
Jatkossa asiakaspalvelu keskittyy vaativiin asiakaspalvelutehtäviin, joissa tarvitaan tarkempaa kieli- ja kulttuurituntemusta.
Wolt haluaa muuttaa ja uudistaa Suomen asiakaspalvelun rakennetta, jotta se toimisi tehokkaammin ja sopisi paremmin yhtiön kansainväliseen toimintatapaan.
Wolt työllistää maailmanlaajuisesti yli 15 000 henkilöä yli 30 maassa. Suomessa työntekijöitä on noin 1 500.