Wolt aloittaa muutosneuvottelut Suomessa – koskee noin 80 työntekijää

2108-AOP-Wolt
Woltilla on noin 1 500 työntekijää Suomessa.Credit: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo
Julkaistu 21.08.2025 12:32
Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Neuvottelut koskevat asiakaspalvelun työntekijöitä. Niillä ei ole vaikutusta muihin Woltin toimintoihin Suomessa.

Wolt aloittaa muutosneuvottelut Suomen asiakaspalvelussa.

Neuvottelut koskevat arviolta noin 80 työntekijää, mutta lopullinen määrä selviää neuvottelujen aikana. Muutokset eivät vaikuta muihin Woltin toimintoihin Suomessa, vaan ne koskevat ainoastaan asiakaspalvelun henkilöstöä.

Jatkossa asiakaspalvelu keskittyy vaativiin asiakaspalvelutehtäviin, joissa tarvitaan tarkempaa kieli- ja kulttuurituntemusta.

Wolt haluaa muuttaa ja uudistaa Suomen asiakaspalvelun rakennetta, jotta se toimisi tehokkaammin ja sopisi paremmin yhtiön kansainväliseen toimintatapaan.

Wolt työllistää maailmanlaajuisesti yli 15 000 henkilöä yli 30 maassa. Suomessa työntekijöitä on noin 1 500.

Lue myös: Suomeen on syntymässä Wolt-velallisten sukupolvi

Lisää aiheesta:

Telia aloittaa suuret muutosneuvottelut – potkut uhkaavat jopa 500 ihmistäValio vähentää 89 työntekijääValio aloittaa muutosneuvottelut, koskevat 1200 työntekijääKoneen yt-neuvottelut: Suomesta lakkaa 100 työtehtävää, mutta 90 uutta perustetaan tilalleTelia aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – uhattuna voi olla 90 työpaikkaaPaulig aloittaa yt-neuvottelut – potkut uhkaavat kymmeniä Suomessa
WoltRuokalähettipalvelutMuutosneuvottelutKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Wolt