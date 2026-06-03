Aikuinen mies yritti saada alaikäistä tyttöä mukaansa tänään Turussa Varissuon Suurpäänkadulla.
Aikuinen mies lähestyi tänään noin kello 14.40 alaikäistä tyttöä Turussa Varissuon Suurpäänkadulla ja yritti saada tätä lähtemään mukaansa. Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja tilanteesta.
Mies oli useamman kerran pyytänyt tyttöä mukaansa ja tarttunut tätä myös kädestä. Tyttö oli päässyt poistumaan tilanteesta.
Poliisi pyytää lisätietoja vihjepostiin sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.