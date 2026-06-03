Konsta Heleniuksen isoäiti Anne Helenius luotti vankasti siihen, että Suomen joukkue tuo kultamitalin kotiin jääkiekon MM-kisoista.
Suomen maailmanmestaruuden jääkiekossa ratkaissut Konsta Helenius, 20, on syntynyt Ylöjärvellä. Hän teki viime sunnuntain finaalissa Sveitsiä vastaan maalin jatkoajalla ja siivitti näin Suomen voittoon.
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MTV tapasi Ylöjärvellä Heleniuksen isoäidin Anne Heleniuksen. Konsta on hänen pojanpoikansa.
Anne seurasi silmä kovana sunnuntaista jännitysnäytelmää.
– Olin maalin tullessa kotisohvalla. Siellä itkettiin, huudettiin ja naurettiin, Anne kertaa viime viikonlopun tunnelmia.
– Odotimme tätä. Olimme sillä tavalla luottavaisia, että koko joukkue pelasi hitsin hienosti. Luotto oli kaiken aikaa, hän jatkaa.
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Hän näki Konstan viimeksi tänä aamuna, kun tämä tuli tervehtimään mummia ja vaaria.