Tuoreen tutkimuksen mukaan Atlantin valtameren meridionaalinen kierto on vaarassa heikentyä merkittävästi. Ilmiön seuraukset olisivat varsin karuja.
Kansainvälinen tutkijajoukko varoittaa, että kriittinen ilmaston lämpenemisen raja voi ylittyä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana.
Rajan ylitys voisi johtaa Atlantin meridionaalisen virran (AMOC) romahdukseen.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta pitää AMOC-virran totaalista hyytymistä epätodennäköisenä.
– On todennäköisempää, että se heikentyy vähitellen tai että se romahtaa ja palaa ennalleen. Sinne merivirtaan tulee isoja heilahteluja.
Mikäli näin tapahtuu, seuraukset ovat hirvittävät.
Romahdus voisi johtaa Euroopassa varsin kuiviin kesiin sekä nostaa jo ennestään kohonnutta merenpintaa noin puolella metrillä.
Pohjois-Euroopassa lämpötila voisi pudota talvikaudella jopa 30 astetta yhden vuosisadan aikana.
– Säävyöhyke siirtyy tavallaan kohti Siperiaa. Kylmempiä talvia ja mantereisempaa ilmastoa, Pouta toteaa.