Asuntolainoihin ehdotetaan useita helpotuksia, kuten pidempiä laina-aikoja ja lyhennysvapaita.
Eduskunnan talousvaliokunta sai keskiviikkona valmiiksi mietinnön, joka koski Petteri Orpon (kok.) hallituksen lakiesitystä valtion erityisrahoitustoiminnasta.
Toimilla halutaan elvyttää asuntokauppaa ja rakentamista laskusuhdanteessa. Tavoitteena on myös parantaa kotitalouksien mahdollisuuksia asumisensa rahoituksen suunnittelussa sekä säästämisessä ja sijoittamisessa.
Asuntolainojen takaisinmaksuajan enimmäispituudeksi ehdotetaan jopa 40 vuotta, kun hallituksen esityksessä maksuaikaa olisi korotettu 30 vuodesta 35 vuoteen.
Kaikkien asunnonostajien lainakattoa ehdotetaan nostettavaksi 95 prosenttiin, eli omaa käsirahaa tarvitsisi minimissään vain 5 prosenttia koko asunnon arvosta. Aiemmin tämä on koskenut vain ensiasunnon ostajia.
– Nykyistä pidemmät asuntolainat ovat yleisiä esimerkiksi Ruotsissa. Pidempi laina-aika ja suurempi mahdollinen lainaosuus helpottavat asunnon vaihtamista ja voivat piristää asuntomarkkinoita, toteaa valiokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) tiedotteessaan.
– Markkinoiden elpyminen tukisi myös vaikeuksissa olevaa rakentamisalaa.
Hallitus esittää myös lyhennysvapaan kestoa yhdestä vuodesta kahteen vuoteen sekä taloyhtiölainoihin ehdotettuja joustoja, joiden perusteella luottojen enimmäisluotto-osuutta voidaan nostaa nykyisestä 60 prosentista 70 prosenttiin.