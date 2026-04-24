Timo Metsola varoittaa hallituksen kehysriihipäätöksen vaikutuksista. Asuntokaupalle voi hänen arvionsa mukaan käydä entistä huonommin.
Vuokraturva oy:n toimitusjohtaja ja tunnettu asuntoalan vaikuttaja Timo Metsola tyrmää hallituksen kehysriihipäätöksen, jolla pyritään saamaan asuntomarkkinoihin eloa.
Vuokraturvan Metsola uskoo, että kehysriihen päätöksillä uusien asuntojen kauppa kaivetaan kuitenkin entistä syvemmälle hautaansa.
Hallitus päätti, että uusien asuntojen taloyhtiölainan osuus asunnon velattomasta hinnasta saa jatkossa olla 70 prosenttia, nykyisen 60 prosentin sijaan.
Lisäksi alkuvaiheen lyhennysvapaan sallittu pituus tuplataan vuodesta kahteen vuoteen ja koko lainanmaksuajan sallittu pituus nousee 30 vuodesta 40 vuoteen.
Metsola harjoittaa Vuokraturvan tiedotteessa myös itseripitystä. Hän kertoo olevansa itse osasyyllinen nykytilanteeseen.
– Ideoin 2013 rakennusliikkeiden myöhemmin laajasti käyttöön ottaman ja markkinat kuumentaneen mallin, jossa taloyhtiölainojen lyhennysten tulouttaminen kirjataan yhtiöjärjestyksiin ja asuntosijoittajat saavat valtavan verohyödyn.
– Vuodesta 2018 alkaen olen julkisesti kutsunut näitä uusien asuntojen suuria taloyhtiölainoja ilmestyskirjan pedoksi, Metsola summaa.
Markkina ylikuumeni, sitten romahti
Metsolan mukaan uusien asuntojen suuret taloyhtiölainat ja niiden todellisia asumiskustannuksia hämärtäneet alkuvaiheen lyhennysvapaat aluksi ylikuumensivat ja sitten romahduttivat uusien asuntojen kaupan.
Metsolan mukaan suuret taloyhtiölainat altistavat koko asuntomarkkinan vaarallisille heilahduksille, eli ylikuumenemiselle ja romahduksille.