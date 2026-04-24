Hallituksen taloyhtiöpäätökselle tyrmäys: Timo Metsola varoittaa "ilmestyskirjan pedosta"

Metsolan mukaan suuret taloyhtiölainat altistavat koko asuntomarkkinan vaarallisille heilahduksille, eli ylikuumenemiselle ja romahduksille.

Metsolan mukaan uusien asuntojen suuret taloyhtiölainat ja niiden todellisia asumiskustannuksia hämärtäneet alkuvaiheen lyhennysvapaat aluksi ylikuumensivat ja sitten romahduttivat uusien asuntojen kaupan.

– Ideoin 2013 rakennusliikkeiden myöhemmin laajasti käyttöön ottaman ja markkinat kuumentaneen mallin, jossa taloyhtiölainojen lyhennysten tulouttaminen kirjataan yhtiöjärjestyksiin ja asuntosijoittajat saavat valtavan verohyödyn.

Metsola harjoittaa Vuokraturvan tiedotteessa myös itseripitystä. Hän kertoo olevansa itse osasyyllinen nykytilanteeseen.

Lisäksi alkuvaiheen lyhennysvapaan sallittu pituus tuplataan vuodesta kahteen vuoteen ja koko lainanmaksuajan sallittu pituus nousee 30 vuodesta 40 vuoteen.

Vuokraturva oy:n toimitusjohtaja ja tunnettu asuntoalan vaikuttaja Timo Metsola tyrmää hallituksen kehysriihipäätöksen, jolla pyritään saamaan asuntomarkkinoihin eloa.

Ex-Miss Suomi Sarah Dzafce ja hänen perheenjäsenensä saivat tappouhkauksia

Rauli Virtanen paljastaa, mitä Hizbollah tekee nyt toisin – "200 suomalaista kahden tulen välissä"

Israelin ja Hizbollahin sota

12:02 Israelin ja Hizbollahin sota

Veikkausliigaseura ulos Suomen Cupista – alasarjajoukkueen valitus meni läpi

Käärijä ja Basshunter tekivät erobiisin – fanit sekosivat: "Kaikki, mitä olen koskaan halunnut!"

Donald Trumpin lähipiirin ehdotus kuohuttaa Italiaa – ex-pelaajatähti puoltaa hätkähdyttävää ideaa: "Jos mahdollisuus avautuu"

Lue myös: Kuoleminen ja sairastaminen kallistuu, 100 miljoonaa optioveroaleen

Metsola pelkää, että sama taloyhtiölainojen aiheuttama ylikuumeneminen, jonka "krapulaa nyt kärsitään", voi kehysriihen päätösten edesauttamana toistua.

– Hallituksen kehysriihen taloyhtiölainoihin liittyvät päätökset vetivät sanattomaksi. Ymmärrän varsin hyvin kovat paineet saada uusien asuntojen kauppa liikkeelle. Parhaan ymmärrykseni mukaan tehdyt päätökset vain syventävät ongelmia, Metsola kirjoittaa.

Hän uskoo, että asuntorakentamisen uusi nousu voi alkaa vasta, kun uusien asuntojen taloyhtiölainat loppuvat ja uusia asuntoja ei enää yritetä myydä "savupiippuun asti velkaisina".