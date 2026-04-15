Mikä on maan taloustilanne ja mitä suomalaisilla on vääjäämättä edessä, kysytään tämän illan Asian ytimessä -ohjelmassa kello 19.30 alkaen.

Eduskuntavaaleihin on vain vuosi aikaa ja äänestäjät odottavat poliitikoilta selkeää tilannekuvaa siitä, millaisessa taloudellisessa todellisuudessa lähivuodet eletään.

Mihin panostetaan, mistä leikataan ja miten paljon? Onko poliitikoilla rohkeutta suoraan puheeseen ja vaikeisiin päätöksiin?

Ensimmäinen testi on edessä ensi viikolla, kun hallitus kokoontuu kehysriiheen tiistaina ja keskiviikkona 21.-22. huhtikuuta. Esillä on ollut, että tänä ja ensi vuonna hallitus karsisi valtion menoja edelleen 400 miljoonalla eurolla.

Mitä siis pitäisi tehdä? Studiossa suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat Tytti Tuppurainen (sd.), Jukka Kopra (kok.), Jani Mäkelä (ps.) ja varapuheenjohtaja Eeva Kalli (kesk.).