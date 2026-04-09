Pieni tila luo mielenkiintoisia tilanteita Artemis-aluksella. Katso videot yltä.
Neljä NASA:n Artemis II -lennon astronauttia kävi maanantaina syvemmällä avaruudessa kuin yksikään ihminen aiemmin, kun he suorittivat harvinaisen ohilennon Kuun toisella puolella.
Astronautit avasivat keskiviikkona tuntemuksiaan historiallisesta matkasta suoran lähetyksen avulla syväavaruudesta.
– En ole edes alkanut prosessoida tätä kaikkea, astronautti Victor Glover kertoo.
Hän uskoo, että lauantaina koettava maapallon ilmakehän läpi tuleminen tulipallon sisällä tulee olemaan "perusteellinen kokemus".
– Tulen puhumaan ja miettimään tätä lopun elämäni, Glover jatkaa.
Astronautit avasivat myös aluksen olosuhteiden tuomia huvittavia haasteita.
– Törmäilemme toisiimme jatkuvasti, astronautti Christina Koch kertoo.
Koch kertoo, että yleinen lause aluksella on: "älä liikuta jalkaasi, otan sen alta jotain".
– Kaikki täällä tehdään yhdessä, mutta se on myös kivaa, Koch naurahtaa.
Artemis II -aluksen on määrä saapua takaisin maahan lauantaina noin kello kolmelta aamuyöllä Suomen aikaa.