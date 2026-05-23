Vesihöyry Europa-kuussa saattoikin olla vain häiriökohinaa.
Tutkijat ovat epäilevät, että heidän aiemmin esittämänsä väitteet Jupiterin Europa-kuusta nousevista vesihöyrypurskahduksista eivät välttämättä pidäkään paikkaansa.
Tutkijat väittivät aiemmin peräti 99,9 prosentin varmuudella, että jäisen Europa-kuun uumenista pursuaa vesihöyryä kuun pinnassa olevien halkeamien kautta.
Tutkijat ovat nyt tarkastelleet Hubble-avaruusteleskoopin ottamia havaintoja Europasta 14 vuoden ajalta. Tutkijat pohtivat nyt, että heidän tekemänsä vesihöyryhavainnot saattavatkin olla havaintomateriaalissa ollutta häiriökohinaa. Asiasta uutisoi Space.con -avaruussivusto.
Europassa edellytykset elämälle?
Tutkijat ovat jo pitkään tarkkailleet Europa-kuuta, sillä sitä pidetään yhtenä mahdollisena paikkana, jossa saattaisi esiintyä jonkinasteista Maan ulkopuolista elämää. Europan jäisen pinnan alla uskotaan vellovan suuri meri.
Aiemman 99,9 prosentin todennäköisyyden sijaan tutkijat määrittelevät nyt, että Europasta pursuaa vesihöyryä alle 90 prosentin todennäköisyydellä. Asiasta kertoo tutkijaryhmän johtaja Lorenz Roth ruotsalaisesta Kuninkaallisesta teknillisestä yliopistosta.
– Tämä ei ole riittävä todennäköisyys tukemaan aiemmin esittämiämme väitteitä.
Saturnuksen jäisestä Enceladus-kuusta on luotettavampien havaintojen mukaan todettu nousevan vesihöyryä avaruteen.