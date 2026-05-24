Kiinalaiset tutkijat haluavat selvittää, miten avaruuden olot vaikuttavat ihmisen alkioon.
Kiina on laukaissut ihmisalkiota muistuttavia solurakenteita avaruteen Tiangong-avaruusasemalleen.
Alkiorakenteet on tehty ihmisen elävistä kantasoluista. Kokeilulla halutaan selvittää, miten kosminen säteily ja mikrogravitaatio vaikuttavat ihmisen lisääntymiseen avaruuden oloissa.
Tiedesivusto Live Sciencen artikkelissa todetaan, että tutkimuksen tuloksilla voi olla suuri merkitys sille, kykeneekö ihmiskunta perustamaan itsenäisesti toimivia siirtokuntia Kuuhun ja Marsiin.
Asiantuntijat ovat varoittaneet, että avaruusturismin yleistyessä ihmiset tulevat mitä luultavimmin harrastamaan seksiä avaruudessa, joka puolestaan saattaa johtaa hedelmöittymiseen Maan ulkopuolella. Täten on tärkeätä saada etukäteen selville, miten avaruuden olot vaikuttavat alkioon.
Kiinalaisten tutkijoiden kehittämien keinotekoisten alkioiden kantasolut kykenevät jakaantumaan ja lisääntymään tavallisen alkion tavoin, mutta niistä ei pysty kehittymään sikiötä. Tutkijoiden mukaan keinotekoinen alkio toimii kuitenkin mallina ihmisen varhaisen alkiovaiheen tutkimiseksi avaruudessa.