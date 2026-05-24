MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Seksiä avaruudessa? Kiina aloitti hämmentävän kokeen

Kiinalaisten tutkijoiden kehittämien keinotekoisten alkioiden kantasolut kykenevät jakaantumaan ja lisääntymään tavallisen alkion tavoin, mutta niistä ei pysty kehittymään sikiötä. Tutkijoiden mukaan keinotekoinen alkio toimii kuitenkin mallina ihmisen varhaisen alkiovaiheen tutkimiseksi avaruudessa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että avaruusturismin yleistyessä ihmiset tulevat mitä luultavimmin harrastamaan seksiä avaruudessa, joka puolestaan saattaa johtaa hedelmöittymiseen Maan ulkopuolella. Täten on tärkeätä saada etukäteen selville, miten avaruuden olot vaikuttavat alkioon.

Tiedesivusto Live Sciencen artikkelissa todetaan, että tutkimuksen tuloksilla voi olla suuri merkitys sille, kykeneekö ihmiskunta perustamaan itsenäisesti toimivia siirtokuntia Kuuhun ja Marsiin.

Alkiorakenteet on tehty ihmisen elävistä kantasoluista. Kokeilulla halutaan selvittää, miten kosminen säteily ja mikrogravitaatio vaikuttavat ihmisen lisääntymiseen avaruuden oloissa.

Kiinalaiset tutkijat haluavat selvittää, miten avaruuden olot vaikuttavat ihmisen alkioon.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Millaista on hyvä ystävyys? Psykologi kertoo, mikä ratkaisee

Stubb ja Euroopan johto tuomitsi Venäjän kovan kostoiskun – "Järjetön sota on saatava päätökseen"

SDP valitsi naiset varapuheenjohtajiksi – Razmyar ja Malm jatkavat, Perholehto nousi uutena

Vihreät vaativat perustuloa ja hintalappua saastuttamiselle – uusi puolueohjelma julki

Selviytyjät-juontaja mokasi – paljasti tuloksen ennen aikojaan

Iida Vainion ja Archie Cruzin koira oli Kalasataman tulipalotalossa – näin pariskunta kommentoi

Taikonauteilta havainto, jota kukaan ei haluaisi avaruudessa nähdä

Kokeessa käytetään kahdentyyppisiä keinotekoisia alkioita, joista toinen edustaa 14 vuorokauden ikäistä alkiota ja toinen 21 vuorokauden ikäistä alkiota. Alkioiden annetaan kehittyä avaruudessa viiden päivän ajan, jonka jälkeen ne jäädytetään ja toimitetaan takaisin Maahan analysoitaviksi.