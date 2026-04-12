Hallitus pohtii kehysriiheen päätettäväksi lisäresursseja droonien torjuntaan ja havainnointiin. Kiireisimmät tarpeet saattavat olla Rajavartiolaitoksella, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo MTV Uutisille.

– Kehysriiheen mennessä käymme vielä läpi, onko jotain kriittistä, mitä pitäisi tässä vaiheessa korjata. Itselläni katse suuntautuu tällä hetkellä enemmän Rajavartiolaitoksen suuntaan. Onko heillä kaikki riittävät resurssit droonien havainnointiin ja torjuntaan, Orpo pohtii.

– Käymme kaikki viranomaiset läpi, mutta akuuteimmat tarpeet saattavat löytyä Rajavartiolaitoksen puolelta. Mutta tämä on nyt valmistelussa, ja meillä on vielä hetki aikaa riiheen.

Hallitus kokoontuu kehysriiheen 21.-22. huhtikuuta.

Orpon mukaan meneillään on jo useita, satojen miljoonien eurojen hankkeita droonikyvykkyyksien vahvistamiseksi.

– Olemme käyneet viranomaisten kanssa hyvin huolella läpi kaikki se, mitä droonien torjunta- ja havainnointikykymme vahvistamiseksi tehdään.

"Akuuttiin huoleen ei syytä"

1:06