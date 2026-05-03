Salibandyn miesten F-liigan finaalisarjan neljännessä ottelussa riitti dramatiikkaa.
Classic johti kotijoukkue Nokian KrP:tä 4–1, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä vain neljä minuuttia.
KrP rynni kuitenkin hurjalla kirillä tasoihin. Luukas Hyvärinen iski 4–4 maalin viisi sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä, ja edessä oli jatkoerä.
Jatkoerää oli pelattu reilut 11 minuuttia, kun kotiyleisön riemastutti jälleen Hyvärinen. Maali oli hänelle ottelun kolmas.
Nokian 5–4-voitto tasoitti sarjan 2–2:een, mestariksi yltää neljällä voitolla. Sarjan viides ottelu pelataan tiistaina Classicin isännöimänä.