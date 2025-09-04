Onko ok harrastaa seksiä ensitreffeillä? Ensitreffit alttarilla -seksuaaliterapeutti vastaa

Ensitreffit alttarilla -sarjan uusi asiantuntija, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen, murtaa yleisiä seksimyyttejä joka viikko koko kauden ajan.

Seksiin liittyy monia uskomuksia ja myyttejä, jotka jopa rajoittavat ihmisiä ilmaisemasta seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla.

Torstaina 4.9. alkavalla Ensitreffit alttarilla -sarjan uudella kaudella seksuaaliterapeuttina pareille toimii Joonas Pesonen, joka vastaa seksiaiheisiin kysymyksiin Seksimyytit X Ensitreffeillä -minisarjassa.

Onko seksi ensitreffeillä ok?

Pesosen mukaan on turha miettiä, onko ensitreffeillä ok harrastaa seksiä. Ennemmin on kyse siitä, haluaako harrastaa seksiä ensitreffeillä vai ei ja tunnistaako osapuolet omat rajansa.

– Helposti paineen alla voi ajatella, että jos en harrasta seksiä, niin sitten toinen ajattelee, että olen pihtari tai tiukkis. Mutta ei koskaan pidä harrastaa seksiä vasten omaa tahtoaan.

– Ensitreffit voi olla sellainen, että seksiä ehkä tulee tai ei tule, mutta jotta se olisi jotenkin neuvoteltavissa, pitäisi pystyä luomaan sellainen ilmapiiri treffeillä, että on ok sanoa ei.

Mistä sitten tietää, voivatko ensitreffit johtaa seksiin? Katso Joonaksen vastaus yllä olevalta videolta.