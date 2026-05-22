15-vuotias kuljettajalupaus Ella Häkkinen lähtee kisoihin mieluusti ilman mestari-isäänsä Mikaa.

Ella Häkkinen on tehnyt autourheilussa nopeaa nousua. Tällä kaudella hän ajaa Formula 4 -autoja Keski- ja Itä-Euroopan sarjassa.

Kaksinkertainen F1-mestari Mika Häkkinen on ollut vahvasti tukemassa tyttärensä uraa

– Hän on erittäin avulias. Hän tietää tietysti sen ajatusmaailman ja mentaliteetin, mutta menen yleensä kisoihin ilman isääni, Ella Häkkinen kertoi BBC:n haastattelussa.

– Ilmapiiri on vain parempi ilman häntä, koska hän on todella tunteellinen ja sellaista, tytär sanoo suoraan.

Ella Häkkinen arvostaa isältä saamiaan neuvoja. Kokemus kovista paikoista on arvokasta oppia.

– Hän myös ymmärtää myös rauhoittamista ennen kisaa, mitä tehdään ennen kilpailua ja mitä pitää tehdä kisan jälkeen palautuakseen.