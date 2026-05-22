Sää on jatkumassa lämpimänä, mutta epävakaisena. Pohjoiseen saatetaan saada ensi viikolla jopa lunta.
Kesäisistä säistä on saatu nauttia Pohjois-Suomea myöten, ja pohjoisen lumensyvyyskartatkin ovat näyttäneet nollaa paria paikkaa lukuun ottamatta.
Ensi viikko voi kuitenkin muuttaa maan valkoiseksi pohjoisessa, sillä tuuli on kääntymässä pohjoisenpuoleiseksi.
– Lisäksi liikkeellä on myös sateita hyvin runsaastikin. Ja siinä vaiheessa on mahdollista, että kun nämä yhdistetään, osa sateista muuttuu lähinnä Lapin alueella jopa lumiseen olomuotoon, meteorologi Jenna Salminen kertoo.
– Parhaimmillaan tai pahimmillaan siinä saattaa tulla parisenkymmentä senttimetriä lunta.
Öisin on pakkasta, mutta päivisin on laajalti plussaa, joten lumet katoavat nopeasti.
Lämmintä, mutta epävakaista
Lämpimät säät jatkuvat vielä, vaikka sää on runsaspilvinen ja epävakainen.
– Idässä tulee yhtenäisempää sadetta, ja runsaiden sateiden kohdalla jäädään noin 15 asteen vaiheille. Lännessä sadekuurojen välissä aurinko voi näyttäytyä ja lämpötila kivuta 20 asteen vaiheille. Paikoin sateen mukana on myös ukkosta.
Pohjoisessa esiintyy epävakaisia sadekuuroja, jotka painottuvat itärajalle. Lisäksi Ruotsin puolelta länsi- ja pohjois-Lapin ylle ulottuu sadekuuroja ja ukkosherkkä vyöhyke.
– Muuten erityisesti Etelä-Lappiin voi iltapäivään mennessä muodostua aurinkoisempi alue, ja lämpötila voi käydä 20 asteessa.
Matalapaine väistyy vähitellen itään ja vie sateita mennessään.
– Vielä huomenna itärajan tuntumassa ovat mahdollisia sateet ja yksittäiset ukkoskuurot, mutta muuten päivä on poutaisempi ja aurinkoisempi. Lämpötila nousee 20–25 asteeseen.
