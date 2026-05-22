Waltteri Merelä puhuu suoraan Leijonat-roolin tuomasta henkisestä haasteesta. Sveitsin liigaa päivätöikseen tahkovalta hyökkääjältä odotetaan maajoukkueessa erilaista panosta kuin seurapaidassa.

Uransa kolmannessa MM-turnauksessa mukana oleva Merelä, 27, miehittää Leijonien nelosketjua yhdessä Hannes Björnisen ja Saku Mäenalasen kanssa.

Koko kolmikko pelaa liigatasolla Sveitsissä. Trio iskettiin maajoukkueessa yhteen hieman ennen MM-turnauksen alkua. Nelosketju on pelannut vakuuttavasti. Alavitja paineli Latviaa vastaan aivan huippumatsin ja kaikkiaan seitsemän tehopistettä. Merelä itse vastasi 4–1-maalista.

Berniä edustava Merelä kertoo, että neloskenttä piti parin ensimmäisen ottelun jälkeen palaveria. Kiekollista peliä oli petrattava.

– Hyvä suoritus, aika tasapainoinen peli, niin kuin aikaisemmat. Ennen USA-peliä käytiin muutamia juttuja läpi. Oltiin pelattu ihan hyvin, mutta semmoinen viimeinen silaus puuttui siitä. Meidän on tärkeää pystyä hyökkäämään pitkiä hyökkäyksiä ja muuta. Ne jäivät kahdessa ensimmäisessä pelissä vajaaksi. Vähän puitiin ja katsottiin videoita läpi.