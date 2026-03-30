Miksi Suomeen eksyneitä lennokkeja ei ammuttu alas?

Ilmavoimien komentaja Timo Herrasen mukaan hävittäjän eilen tunnistamaa lennokkia ei ammuttu alas, koska sen ei arvioitu aiheuttavan uhkaa. Toista lennokkia Puolustusvoimat ei puolestaan pystynyt seuraamaan loppuun saakka, eikä näin ollen ollut varmuutta, mihin drooni putoaisi.

Asian ytimessä -ohjelma kysyykin tänään, mikä on Suomen todellinen puolustuskyky ja miksi Suomeen eksyneitä lennokkeja ei ammuttu alas?

Ohjelman vieraana on Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja, droonisodankäynnistä kirjan kirjoittanut, insinöörieversti-evp Jyri Kosola.

MTV Uutiset on pyytänyt ohjelmaan haastateltavaa myös Puolustusvoimista, mutta Pääesikunnan viestintäosasto ei vahvistanut ketään haastateltavaksi.

Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen kommentoi asiaa tänään MTV Uutisille. Hän pitää ongelmallisena, että toinen drooni päätyi Suomeen ilman, että Puolustusvoimat pystyi seuraamaan sitä loppuun asti.