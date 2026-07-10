Kotityöt ovat monessa suomalaiskodissa tavallinen riidanaihe. Kesälomakaudella tiiviisti yhdessä vietetty aika voi lisätä erimielisyyksiä entisestään.
Tuore Roborockin kyselytutkimus paljastaa, että kotityöt aiheuttavat riitoja jopa 60 prosentille suomalaisista.
Kotitöistä syntyy riitaa erityisesti lapsiperheissä: 17 prosenttia riitelee niistä vähintään viikoittain.
Nuorten lasten perheissä vain viidesosa kertoo, ettei riitele kotitöistä koskaan.
Roborockin tiedotteen mukaan riitojen taustalla näkyy ennen kaikkea arjen kuormitus. Nuorissa perheissä koetaan, että kotityöt vievät aikaa asioilta, joita he tekisivät mieluummin.
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Naisten ja miesten välillä iso ero
Lähes 90 prosenttia suomalaisista sanoo, että kotona vallitseva epäjärjestys vaikuttaa heidän mielialaansa.
Eniten se häiritsee naisia. Neljäsosa naisista sanoo, että sotku vaikuttaa mielialaan usein tai erittäin usein.
Miehillä vastaava luku on vain 13 prosenttia.
Lisäksi yli 60 prosenttia naisista kokee siisteydestä paineita, kun kotiin on tulossa vieraita.
YouGovin Roborockin puolesta teettämään kyselytutkimukseen vastasi reilut tuhat täysi-ikäistä suomalaista keväällä 2026.