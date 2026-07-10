Asuntoa ostaessa ei kannata jäädä jahkailemaan.

Finanssivalvonta nosti äskettäin asuntolainakaton 95 prosenttiin kaikille lainanottajille, kun aiemmin yleinen lainakatto oli 90 prosenttia asunnon hinnasta.

Tämä ei Aktian johtajan Camilla Karlbergin mukaan vielä yksistään riitä vilkastuttamaan asuntokauppaa.

– Mutta yhdessä sen kanssa, että on pidemmät laina-ajat ja on enemmän vaihtoehtoja, niin se lisää mielenkiintoa, Karlberg arvioi Huomenta Suomessa.

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Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan moni saattaa sortua asuntokaupoissa siihen, että päätöksenteko kestää liian kauan, koska tarjontaa on paljon.

– Vaikka asuntomarkkinat ovat toimineet todella hitaasti viime vuosina, niin silti kuulee sitä, että asunto meni sivu suun, kun jäätiin imeskelemään peukaloa, Viljamaa kertoo.

Ensiasunto ostetaan koko ajan myöhemmin, mutta Viljamaan mukaan omistaminen ei silti ole mennyt pois muodista.

– Kyllä sen asunnon joku aina omistaa, Viljamaa toteaa.