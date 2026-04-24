Colorado Avalanche voitti Los Angeles Kingsin maalein 4–2 ja siirtyi pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjassa jo 3–0-johtoon. Artturi Lehkonen toimitti jälleen tärkeää tehtävää Coloradon voitossa.
Joukkueensa hyökkääjistä kolmanneksi eniten peliaikaa saanut Lehkonen kirjasi jo syöttöpisteen Cale Makarin 2–1-maaliin toisessa erässä.
Toisessa erässä Brett Kulakin istuessa rangaistujen aitiossa Lehkonen karkasi alivoimallsa kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen. Syöttöyritys päätyi onnekkaasti aina Kings-maaliin asti.
Ottelun ykköstähdeksi valittu Lehkonen on tehnyt kolmeen ensimmäiseen pudotuspeliin tehot 2+1.
Jos Colorado hoitaa sarjan, se kohtaa läntisen konferenssin välierissä joko Minnesotan tai Dallasin.
Kingsin hyökkääjä Samuel Helenius pelasi ottelussa reilut kahdeksan minuuttia ja laukoi kolmesti. Toisessa erässä herätti huomiota, kun Helenius tööttäsi Nathan MacKinnonia selkään sillä seurauksella, että supertähti kellahti jäähän melko kevyesti ja molemmat suuntasivat jäähylle.