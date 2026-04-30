Oliver Kapanen sysättiin kokoonpanon ulkopuolelle, kun Montreal Canadiens haki tärkeän 2–3-vierasvoiton Tampa Bay Lightningista.

Viime viikot vaisusti esiintyny Kapanen pudotettiin tylysti ulos Montrealin kokoonpanosta ennen pudotuspelisarjan viidettä osaottelua.

Vahvasti vielä syksyllä esiintynyt Kapanen ei saanut huhtikuussa ainuttakaan tehopistettä. Vaisut peliesitykset näkyivät ensin vastuun vähenemisenä ja nyt lopulta katsomokomennuksena.

Kapasen tilalle kokoonpanoon noussut Brendan Gallagher käytti heti näytönpaikkansa ja vei Montrealin ottelussa johtoon vain kolmen minuutin pelin jälkeen.

Tasaisen ottelun ratkaisu nähtiin lopulta päätöserän alussa, kun ranskalaistaituri Alexandre Texier iski 3–2-voittomaalin Tampa Bayn verkkoon.

Montreal nousi voiton myötä ottelusarjassa 3–2-johtoon ja sillä on lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa mahdollisuus lyödä sarja poikki kotiyleisönsä edessä.

Yön toisessa ottelussa Rasmus Ristolaisen edustama Philadelphia Flyers rynnisti jatkoon voitoin 4–2 kukistamalla Pittsburgh Penguinsin kuudennen ottelun jatkoerässä 1–0.

Ottelusarjan ratkaisumaalin teki Cam York.