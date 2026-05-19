Stanley Cupiin tarjolla suomalaisnimiä – Patrik Lainetta uhkaa tyly kohtalo

Patrik Laine ehti pelata lokakuussa viisi ottelua tehoin 0+1 ennen loukkaantumistaan. Se ei riittäne nimen saamiseksi Stanley Cupiin, jos Montreal voittaa mestaruuden eikä Laine enää pelaa tällä kaudella. 2025 Minas Panagiotakis

Julkaistu 16 minuuttia sitten

Jääkiekon NHL:ssä on neljä parasta jäljellä. Stanley Cup -ehdokkaista vain Vegas Golden Knights pelaa ilman suomalaisvoimia. Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights ja Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens. Tässä ovat NHL:n konferenssifinaaliparit. Näistä ainoastaan Vegasissa, kevään 2023 mestarissa, ei ole suomalaispelaajia. Vegasin vastustajalla, runkosarjan ykkösellä Coloradolla, on hyökkäyksessään Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta. Lehkonen juhli Stanley Cupia seurassa jo vuonna 2022. Vuonna 2006 mestaruuden voittaneen Carolinan hyökkäyspelin ankkuri on Sebastian Aho, joka on ehtinyt kokea jo kolme konferenssifinaalitappiota seurassa. Lisäksi Hurricanesin miehistössä on suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi, joka on kuitenkin jäänyt ilman vastuuta pudotuspeleissä. Tapaus Laine 1:29 Maalikooste: Alex Newhookista Montrealin sankari 7. ottelun jatkoerässä – Buffalon kausi ohi (NHL.comin kuvaa). Montrealissa, jossa on juhlittu Stanley Cupia edellisen kerran 33 vuotta sitten, on kaksi suomalaista, sentteri ja laitahyökkääjä . Kapanen pelasi täyden runkosarjan, mutta pudotuspeleissä minuutit ovat kaventuneet.

Laineen tilanne on vähintäänkin mielenkiintoinen. Hän pelasi kauden alussa viisi ottelua, mutta joutui sitten kuukausiksi sivuun leikkauksen vaatineen vamman takia. Seurapomo Kent Hughesin mukaan Laine on ollut nyt pelikunnossa parisen kuukautta. Jääaikaa ei ole kuitenkaan tullut.

Tämä asettaisikin Laineen ikävään rakoon, jos Canadiens yltäisi Stanley Cupiin, eikä hän pääsisi enää jäälle. NHL:n säännöissä lukee, että mestarijoukkueen pelaajan täytyy olla pelannut vähintään 41 ottelussa tai vaihtoehtoisesti ainakin yhdessä finaaliottelussa, jotta hän saa nimensä Stanley Cup -pokaaliin.

Mestariseura voi myös anoa NHL:n komissaarilta erikoislupaa lisätä pokaaliin nimi lieventävien asianhaarojen kuten loukkaantumisen seurauksena. Jos Montreal voittaisi Stanley Cupin ilman että Laine enää pelaisi, olisi vaikea nähdä Canadiensin hakevan poikkeusta, sillä Laine on pelannut vain viisi ottelua syksyllä ja häntä on istutettu katsomossa pelikuntoisena.

Pelaajien lisäksi NHL:n tämän kauden kärkiseuroissa vaikuttaa kaksi muuta suomalaisnimeä: Coloradon maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila ja Carolinan kykyjenetsijä Jokke Nevalainen.

Coloradon ja Vegasin välinen sarja käynnistyy Suomen aikaa torstain vastaisena yönä, Carolinan ja Montrealin otatus vuorokautta myöhemmin.

