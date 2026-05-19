Jääkiekon NHL:ssä on neljä parasta jäljellä. Stanley Cup -ehdokkaista vain Vegas Golden Knights pelaa ilman suomalaisvoimia.
Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights ja Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens. Tässä ovat NHL:n konferenssifinaaliparit.
Näistä ainoastaan Vegasissa, kevään 2023 mestarissa, ei ole suomalaispelaajia.
Vegasin vastustajalla, runkosarjan ykkösellä Coloradolla, on hyökkäyksessään Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta. Lehkonen juhli Stanley Cupia seurassa jo vuonna 2022.
Vuonna 2006 mestaruuden voittaneen Carolinan hyökkäyspelin ankkuri on Sebastian Aho, joka on ehtinyt kokea jo kolme konferenssifinaalitappiota seurassa. Lisäksi Hurricanesin miehistössä on suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi, joka on kuitenkin jäänyt ilman vastuuta pudotuspeleissä.
Tapaus Laine
Montrealissa, jossa on juhlittu Stanley Cupia edellisen kerran 33 vuotta sitten, on kaksi suomalaista, sentteri ja laitahyökkääjä . Kapanen pelasi täyden runkosarjan, mutta pudotuspeleissä minuutit ovat kaventuneet.