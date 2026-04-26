NHL:n suomalaistähtien edustama Dallas Stars koki niukan 2–3-jatkoerätappion Minnesota Wildille pudotuspelisarjan neljännessä ottelussa.
Vierasjoukkue Dallas vastasi pelin avausmaalista, kun Jason Robertson naulasi kiekon ylivoimalla rysään Matt Duchenen ja Mikko Rantasen esityöstä.
Minnesota nousi avauserässä tasoihin, kun Brock Faberin laukaus kimposi Miro Heiskasen kautta Dallasin maaliin.
Heiskanen sisuuntui takaiskumaalista ja laukoi toisen erän lopulla itse kiekon aivan oikeaan yläkulmaan. Rantanen kirjautti tähänkin osumaan syöttöpisteen.
Päätöserässä Marcus Folignon 2–2-tasoitusosuma siivitti ratkaisun jatkoerään.
Jatkoerässä Minnesotan suureksi sankariksi nousi Matthew Boldy, joka ohjasi isäntien voittomaalin 29 sekuntia ennen ensimmäisen jatkoerän päättymistä.
Minnesota tasoitti otteluvoitot 2–2:een.
Dallasin Arttu Hyry ja Esa Lindell jäivät tehopisteittä. Yli 34 minuuttia kaukalossa urakoinut Lindell oli jäällä Minnesotan jokaisen maalin aikana, joten luottopakin tilastosarakkeeseen lyötiin tyly -3.
Roope Hintz oli yhä sivussa loukkaantumisen vuoksi.