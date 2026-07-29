Fifa suunnittelee myyvänsä osan jalkapallon MM-kisoista – Trumpin lähipiiriä mukana kuviossa
Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon mukaan suunnitelmassa on kyse siitä, että jalkapalloa saataisiin levitettyä yhä laajemmalle. Uefa kaipaa läpinäkyvyyttä.IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press
Julkaistu 29.07.2026 07:32
MTV URHEILU – REUTERS
Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) ilmoitti tiistaina aikovansa perustaa 20 miljardin dollarin arvoisen tytäryhtiön järjestämään jalkapallon MM-kisoja ja muita tapahtumia sekä tarjoavansa jopa 20 prosentin osuuksia siitä ulkopuolisille sijoittajille. Tämä toimenpide herätti raivokkaan reaktion Euroopan jalkapalloliitossa (Uefassa), joka syyttää Fifaa pelin "sielun" myymisestä.
Suunnitelman mukaan Fifa perustaisi FIFA Forward Enterprise -nimisen yhtiön valvomaan "kaupallista ja tapahtumatoimintaa". Fifa säilyttäisi yrityksen hallinnan, mutta tarjoaisi siitä vähemmistöosuuksia yksityisille sijoittajille kerätäkseen jopa 4,2 miljardia dollaria.
Fifan mukaan ehdotetun sijoittajaryhmän johtoon odotetaan Joshua Kushnerin perustamaa Thrive Eternal -nimistä pääomasijoitusyhtiötä. Kushner on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin veli. Trumpin välien Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa tiedetään olevan läheiset.
Fifa tekee asiassa yhteistyötä JPMorganin pankkiirien kanssa, ja Liberty Median entinen toimitusjohtaja Greg Maffei on toiminut kaupallisena neuvonantajana.
Fifa on yksi maailman rikkaimmista urheilujärjestöistä, joka tuottaa miljardeja dollareita pääasiassa lähetysoikeuksien, kumppanuuksien ja muiden MM-kisoihin liittyvien kaupallisten sopimusten kautta.
Fifan mukaan nyt tehty ehdotus voi lisätä varoja, joita se tarjoaa lajin levittämiseksi ja maailmanlaajuisen osallistumisen vahvistamiseksi. Sen mukaan kaikki järjestelyn tuottama nettohyöty investoidaan takaisin lajiin.
– Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja poikkeuksellinen inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen moottori. Osa pelistä on muuttanut tuon suosion huomattavaksi kaupalliseksi arvoksi – ja me juhlimme tätä menestystä ja haluamme sen jatkuvan, sillä se nostaa koko pelin uudelle tasolle, puheenjohtaja Infantino sanoi lausunnossaan.
– Tehtävämme on varmistaa, että muu jalkapallo kasvaa sen mukana. Fifa on olemassa tukeakseen kestävää ja osallistavaa kehitystä kaikkialla maailmassa.
Fifa ilmoitti säilyttävänsä yksinomaisen määräysvallan tytäryhtiössä ja jalkapallon hallinnossa, kilpailuissa, ottelukalenterissa sekä kaikissa sääntelyyn ja urheiluun liittyvissä päätöksissä.
Rajua kritiikkiä
Ehdotus syventää entisestään kuilua Fifan ja Uefan välillä. Eurooppa on pyrkinyt asettamaan itsensä pelin valvojaksi, kun taas Fifa, joka on virallisesti voittoa tavoittelematon järjestö, keskittyy levittämään lajia yhä laajemmalle taloudellisella anteliaisuudellaan.
Uefan mukaan Fifan ehdotus "ylittää rajan, jota jalkapallon hallintoelinten ei pitäisi koskaan ylittää".
– Uefa ottaa tämän erittäin vakavasti niin kuin jokaisen kansallisenkin jalkapalloliiton pitäisi. Sama pätee sidosryhmiin: liigat, seurat, pelaajat, kannattajat, hallitukset ja kaikki, jotka välittävät pelin tulevaisuudesta, Uefa sanoo lausunnossaan.
– Jalkapallon sielu ja hallinto eivät ole kaupattavia varoja – varsinkaan ilman minkäänlaista läpinäkyvyyttä siitä, kuka hyötyy taloudellisesti. Kukaan meistä ei ole jalkapallon omistaja. Se ei voi olla Fifan kauppatavaraa.
Uefan ja Fifan välit ovat heikentyneet viime vuosina. Esimerkiksi Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin kieltäytyi osallistumasta puolitoista viikkoa sitten pelattuun MM-finaaliin useiden kurinpitomenettelyjä, tuomarointia ja otteluiden kulkua koskevien erimielisyyksien vuoksi.
Ison-Britannian uusi pääministeri Andy Burnham liittyi kriitikoiden joukkoon ja sanoi sosiaalisessa mediassa, että laji ei kuulu sijoittajille.
– Jalkapallon MM-kisat eivät ole tuote. Se on maailman hienoin urheilukilpailu, eikä se ole koskaan ollut kenenkään myytävänä, Burnham kirjoitti X:ssä.
– Voitte kääriä asian ihan minkälaisiin papereihin haluatte, mutta kun olette myyneet osan, olette myyneet kaiken.
Richard Sheehan, urheilun taloutta tutkiva rahoituksen professori Notre Damen yliopistosta, kutsui ehdotusta "rahan kaappaukseksi" Fifan nykyjohdolta.
– Siitä näkökulmasta, että voittoa tavoittelematon organisaatio teoriassa kerää rahaa lajin levittämiseksi kaikkien saataville, tämä on farssi, Sheehan sanoi.
Jäsenliitot päättävät
Fifan tiedottajan mukaan ehdotus esitellään pian sen 211 jäsenliitolle ja Fifan neuvostolle, jotka olisivat ainoat lopulliset päätöksentekijät asiassa.
Fifan mukaan kerätty pääoma käytettäisiin valinnaisen ohjelman perustamiseen, jonka avulla jäsenliitot saisivat jopa 20 miljoonaa dollaria kertaluonteista pääomaa infrastruktuurin ja valmennuksen sekä maajoukkue- , kilpailu-, ruohonjuuritason ja naisten jalkapallotoiminnan kehittämiseksi.
Vuosina 2035–2038 summa nousisi 24 miljoonaan dollariin.
Infantino, joka hakee jatkokautta Fifan ensi vuoden puheenjohtajavaalissa, sanoi, että jokaisella jäsenliitolla tulisi olla mahdollisuus hakea oikeudenmukainen osuus käytettävissä olevasta rahoituksesta oman tulevaisuutensa muokkaamiseen.
– Tässä on kyse jalkapallon demokratisoinnista maailmanlaajuisesti.