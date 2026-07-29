Fifa suunnittelee myyvänsä osan jalkapallon MM-kisoista – Trumpin lähipiiriä mukana kuviossa

Fifan mukaan nyt tehty ehdotus voi lisätä varoja, joita se tarjoaa lajin levittämiseksi ja maailmanlaajuisen osallistumisen vahvistamiseksi. Sen mukaan kaikki järjestelyn tuottama nettohyöty investoidaan takaisin lajiin.

Fifa tekee asiassa yhteistyötä JPMorganin pankkiirien kanssa, ja Liberty Median entinen toimitusjohtaja Greg Maffei on toiminut kaupallisena neuvonantajana.

Trump: Tapaaminen Zelenskyin kanssa sujui "erittäin hyvin"

– Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja poikkeuksellinen inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen moottori. Osa pelistä on muuttanut tuon suosion huomattavaksi kaupalliseksi arvoksi – ja me juhlimme tätä menestystä ja haluamme sen jatkuvan, sillä se nostaa koko pelin uudelle tasolle, puheenjohtaja Infantino sanoi lausunnossaan.