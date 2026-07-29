Ukraina on iskenyt viime aikoina moniin verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskuksiin.
Ukrainalaiset droonit iskivät keskiviikkona useisiin teollisuuslaitoksiin Keski-Venäjällä Rjazanin kaupungissa. Asiasta kertoo alueen kuvernööri Pavel Malkov viestipalvelu Telegramissa.
Kyiv Independentin mukaan Venäjän suurin verkkokauppa Wildberries oli jälleen yksi iskujen kohteista. Yhtiö joutui evakuoimaan varastonsa iskujen vuoksi.
Malkov ei tarkentanut Telegramissa mihin laitoksiin iskut osuivat, mutta mainitsee, että alueella on muun muassa öljynjalostamo ja Wildberriesin logistiikkakeskus.
Myös ukrainalainen poliitikko ja sisäministeriön entinen virkamies Anton Gerashchenko kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.
Ukrainan drooni-iskut ovat vahingoittaneet ainakin seitsemää Wildberriesin varastorakennusta viime aikoina eri puolilla Venäjää. Iskut ovat tuhonneet Wildberrisien varastokapasiteettia, ja aiheuttaneet taloudellisia tappiota kymmenille tuhansille pienyrityksille, jotka myyvät tuotteitaan verkkokaupassa.