Onnettomuudessa oli osallisena nelihenkinen perhe.

Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen epäillään törmänneen myöhään eilisiltana. Kaksi ihmistä on yhä kateissa onnettomuuden jäljiltä.



Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Myös veneen hylyn osia on löydetty. Nainen ja toinen lapsista ovat kateissa.



Tapahtumahetkellä satoi ja tuuli voimakkaasti. Rahtilaivan kapteeni ei havainnut törmäystä, kertoo varustamon omistaja.



Tapaus sattui Tjörn-saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla.