Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers ja Columbus Blue Jackets tarjosivat peräti 13 maalin trillerin. Lopulta Florida selviytyi voittajaksi maalein 7–6, kun Sam Bennett ratkaisi ottelun jatkoajalla.
Columbus johti ottelua parhaimmillaan 4–1 ja 6–4, mutta joutui silti taipumaan.
Floridan suomalaishyökkääjät olivat ottelussa merkittävässä roolissa, kun Eetu Luostarinen syötti Anton Lundellin 6–6-tasoituksen, mikä venytti ratkaisun jatkoajalle. Luostarinen palasi kaukaloon huilattuaan kahdeksan ottelua grillausonnettomuudessa tulleiden palovammojen vuoksi.
Floridan tehopelaajia olivat ratkaisumaalin tehnyt Bennett ja Brad Marchand, jotka kirjauttivat kumpikin pisteet 1+3. Floridan suomalaispuolustaja Niko Mikkola jäi ottelussa pisteittä.
Aholle kauden yhdeksäs maali
Carolina Hurricanes kaatoi kotikaukalossaan Nashville Predatorsin maalein 6–3. Carolina siirtyi ottelun päätöserässä jo 5–0-johtoon, kun Sebastian Aho teki kauden yhdeksännen maalinsa. Aho riisti kiekon omalla puolustusalueella Nashvillen Filip Forsbergiltä, polki karkuun ja viimeisteli maalin ohi Nashvillen suomalaismaalivahti Juuse Saroksen.
Saros päästi 38 laukauksesta kuusi maalia ennen kuin hänet vedettiin jäältä. Tilalle vaihdettu Justus Annunen ehti olla torjuntavuorossa vajaat 12 minuuttia ja torjui kaksi laukausta.