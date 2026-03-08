Anniina Valtonen saa toisinaan ilkeää katsojapalautetta sosiaalisessa mediassa ja sähköpostin välityksellä.

Ylen meteorologi Anniina Valtonen nähdään kilpailijana Petolliset-ohjelman uudella kaudella.

Kyseessä on Valtosen tosi-tv-debyytti. Hän yllätti itsensäkin suostuessaan mukaan ohjelmaan.

– Monesti jos kysytään johonkin ohjelmaan, pitää raivata kalenteri tyhjäksi kuukaudeksi tai kahdeksi. Minulla on kuitenkin päivätyö, eli se ei välttämättä aina onnistu. Nyt ei varsinaisesti tarvinnut eristäytyä minnekään, vaan kyseessä oli lyhyt pätkä. Se oli yksi painava tekijä, hän kertoo MTV Uutisille Petollisten lehdistötilaisuudessa.

Toinen suostumiseen vaikuttanut tekijä oli se, että ohjelma on "siistiä sisätyötä", kuten Valtonen sitä kuvaa.

– Ei tarvitse kärvistellä nälässä sään armoilla tai tehdä välttämättä mitään fyysistä. Toki meillä oli pieniä kilpailuja, mutta nekään eivät pakottaneet tekemään mitään hammasta purren ja loukkaantuneena.