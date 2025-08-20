Meteorologi Anniina Valtonen hauskuuttaa somessa – kertoo sään viilenevän, mutta tätä sanaa hän ei käytä

Suosikkimeteorologi toteaa, että syksy ei ole vielä alkanut.

Ylen suosikkimeteorologi Anniina Valtonen julkaisi hauskan postauksen Instagramissaan. Valtonen kertoo, että vaikka sää viilenee, niin yhtä asiaa hän ei suostu vielä sanomaan.

– Pssst! Sää viilenee. En kuitenkaan suostu vielä käyttämään sitä s-kirjaimella alkavaa vuodenaikaa, sillä onhan elokuu vielä kesäkuukausi, Valtonen kirjoittaa kuvansa yhteyteen.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Valtosen seuraajat innostuivat kommentoimaan julkaisua muun muassa pohtien onko vielä kesää jäljellä.

– Kesää eletään. Välivuodenajat on olemassa, mutta ehkä ei vielä syyskesä, yksi kirjoittaa.

– On kyllä ihan paras. Ei käytetä sitä s-sanaa vielä, toinen komppaa.

– On se syksy jo. Johan se juhannukselta kääntyi syksyä kohden, kolmas toteaa.

Valtonen lopetti juontopestinsä suositussa Puoli seitsemän -ohjelmassa keväällä 2025. Hän kertoi asiasta Instagramissaan. Samalla hän kertoi jatkavansa meteorologin tehtävissä.

– Siirryn loppukeväästä takaisin säähän. Myös siellä rautaiset ammattilaiset tekevät tärkeää työtä. Siihen joukkoon solahdan takaisin, ystävien joukkoon, Valtonen kertoi tuolloin.