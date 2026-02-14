Vaikka Salkkareiden kylkiäisenä tullut julkisuus tuntui Tuomas Reunasesta toisinaan ahdistavalta, muistelee hän sarjassa viettämiään vuosia suurella lämmöllä.

Kun Tuomas Reunanen vierailee kesäisin mökillään Mikkelissä, hakeutuvat paikalliset usein hänen juttusilleen esimerkiksi ruokakaupassa. Osa tunnistaa oitis, mistä mies on tuttu, osa taas pohtii hänellä olevan tuttu ääni tai naama.

– Luullaan, että olen jonkun serkku tai muuta. En siinä lähde korostamaan, että mistä he ehkä muistavat minut, hän kertoo MTV Uutisille.

Reunanen, 43, on tuttu Salatut elämät -sarjasta, jossa hän esitti Ami Vainiota vuodesta 2001 vuoteen 2008. Suljettuaan Pihlajakadun oven takanaan ei miestä ole juuri julkisuudessa näkynyt.

Reunanen oli 19-vuotias lukiolainen aloittaessaan työt Salkkareissa. Rastapäinen nuorukainen ponnahti hetkessä julkisuuden valokeilaan.

– Se oli minulle henkinen ja fyysinen kasvun paikka. Salkkarit on muokannut minua sellaiseksi, kuka olen nykypäivänä: mitä teen työkseni ja miten olen ihmisten kanssa, Reunanen kertoo.