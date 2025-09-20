Pirunpeli-panelisti Lina Schiffer liputtaa erityisesti niiden pelaajien puolesta, jotka pitivät tunteensa mukana siitä huolimatta, että se saattoi aiheuttaa vaikeuksia strategian kannalta.

DJ-näyttelijä Lina Schiffer on yksi uuden Pirunpeli-ohjelman kolmesta panelistista yrittäjä Sointu Borgin ja Apulanta-muusikko Toni Wirtasen rinnalla.

Kun häntä pyydettiin mukaan panelistiksi ohjelmaan, hän sai siitä hyvin vähän ennakkotietoa. Se, mikä mainittiin oli, että kyseessä olisi "psykologinen peli". Se oli lopulta vaa'ankieli, joka sai Schifferin kiinnostumaan ja suostumaan tarjoukseen.

– Mietin, että psykologia ja ihmismieli ovat mielestäni niin kiinnostavia, koska ne ovat sellaisia, mitä pohtii ja reflektoi itsekin päivittäin, jopa siihen pisteeseen asti, että olisi ihan hyvä myös vähän höllätä. Se pelisuoritusten ja pelaajien tarkkailuasema lintuperspektiivistä kiinnosti niin paljon, että sanoin let's do it.

Schiffer tuli tutuksi suurelle yleisölle Levyraati-ohjelman panelistina ja viime keväänä hänet kuultiin myös Love Island Suomen kommentaattorina. Hän vitsailee, että voinee kutsua itseään viimein ammattipanelistiksi.

– Nyt jos koskaan, voin lisätä CV:heni ammattipanelistin tittelin! Nyt on panelistin kilsoja takana jo jonnin verran, Schiffer nauraa.

Pirunpelin Schiffer selittää seuraavalla tavalla: saman katon alle laitetaan 12 ihmistä, jotka suorittavat tietyn määrän tehtäviä yksin, pareina tai ryhminä. Schifferin mukaan Pirunpelissä mitataan monin tavoin osallistujien kylmäpäisyyttä.

– Sitten siellä heitetään tasaisin väliajoin kapuloita rattaisiin, jotka pistävät ihmisiä psykologisesti prässin alle ja vaikuttavat sitten ihan kaikkeen.

Panelistit eivät vaikuta pelin kulkuun, vaan ainoastaan tarkkailevat ja analysoivat sen käänteitä.

– Luojan kiitos emme! Olemme todella keittiötason psykologeja ja psykiatreja ilman mitään koulutusta, kaikki kunnioitus niille, jotka niitä ammatteja todella tekevät. Mutta on myös äärimmäisen kiinnostava positio olla panelistina tuolla ja oppia koko ajan aihepiiristä lisää.

Vahvuudet ja heikkoudet

Schiffer kertoo kiinnittäneensä Pirunpelissä erityistä huomiota osallistujien kiltteyteen sekä omanarvontuntoon. Ne ovat teemoja, joita hän pohdiskelee elämässään myös oman persoonansa puolesta.

Hän liputti niiden pelaajien puolesta, jotka selkeästi olivat persoonaltaan hieman tunteellisempia sekä herkempiä, vaikka nämä luonteenpiirteet saattoivat myös vaikeuttaa pelaamista.

– Tuolla on tiettyjä pelaajia, joille se on ollut ikään kuin taakka, että lähestytään pelitilanteita tai psykologisia haasteita aina siltä kantilta, että on kiltti tai että on omanarvontunto. Tuntui, että tuolla oli ehdottomasti etulyöntiasemassa semmoinen, joka oli vähän häikäilemätön ja pystyi kylmettämään itsensä.

Jossain määrin Schiffer kertookin ihailevansa sekä arvostavansa niitä ihmisiä elämässä ylipäätään, jotka pystyvät tunteiden yllättäessä pistämään ne taka-alalle ja toimimaan silti johdonmukaisesti, jopa laskelmoivasti ja ehkä kunnianhimoisesti.

– Mutta samaan aikaan tuolla oli ihania hetkiä ja instansseja, joissa tajusi, että vaikka joskus tuntuu siitä omasta tunteellisuudesta olevan vaan enemmän taakkaa omassa elämässä, niin kyllä niistä on myös etua. Oli ihanaa tuolla reflektoida sitä.

Toinen piirre, mitä Schiffer ihailee vahvasti ihmisissä, on vahva yleistieto. Ja sitä myös löytyi hänen mukaansa panelistikollega Toni Wirtaselta.

– Tiesin, että hän lukenut ja akateemisen henkinen, älykköpunkkari, mutta se on tosi inspiroivaa, viihdyn semmoisten ihmisten parissa tosi paljon. Sitten Sointulla on taas tosi eteenpäin vievä energia ja hän on tosi itsevarma, mutta myös hyvin empaattinen.

Schifferin kesä on sujunut muuten kuin työrintamalla hänen kertomansa mukaan vaihtelevasti. Siihen on mahtunut sekä iloisia ja voimaannuttavia, mutta myös vaikeita asioita.

– Puhuttiin tästä juuri radiossa juontajakollegani kanssa, ja kun Taika (Mannila) kysyi, millainen kesä minulla on ollut sanoin, että bittersweet. Ihan hirveitä, ja ihania asioita samaan aikaan. Tosi haastavia, henkilökohtaisen elämän asioita, mutta siihen samalle myös ihan mielettömiä.

– Valmistuin näyttelijäksi, maisteriksi, ja ihania, ihania kesäyön uinteja ystävien kanssa sekä matka New Yorkiin. Mutta joo, aika semmoinen esimerkki siitä, että elämä menee ihan eri tavalla, kuin odottaisi. Sitten on tosi tärkeää niissä hetkissä olla kiitollinen siitä, että on ihania ihmisiä ympärillä. Sekä töitä, koska odotin tosi paljon, että pääsen tekemään tätä hommaa.

Työnteko onkin Schifferille hänen mukaansa asia, jolla hän pystyy irtautumaan oman elämänsä haasteista. Hän kertoo sortuvansa välillä asioiden ylianalysoimiseen, vaikka kokeekin, että kaikenlaiset tunteet on hyvä käydä läpi. Myös Pirunpeliä analysoidessaan Schiffer kertoo reflektoineensa pelin tapahtumia paljon omaa elämäänsä.

– Jos on vaikeaa, niin olen valitettavasti joutunut kantapään kautta opettelemaan, että en pysty pakenemaan niitä asioita. Välillä se lirvahtaa semmoisen ylianalysoinnin sekä möyhimisen puolelle, jos on haastavaa omassa elämässä, suuria menetyksiä tai sydän on särkynyt.

– Niin siihen minulle työ on aina se, millä saan itseni ruotuun, sillä työ antaa minulle niin paljon sisältöä, iloa, onnea ja rutiineja. Joten kuten sanottu: hieno, mutta katkeransuloinen kesä, niin olin tosi valmis tulemaan takaisin tänne töihin.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 17.9. klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.