Anniina Valtonen jakoi sydämellisen postauksen somessaan.

Suosikkimeteorologi Anniina Valtonen jakoi Instagram-tilillään tarinan metsäretkeltään lapsensa kanssa.

Valtonen kertoo olleensa ulkoilemassa lapsensa kanssa ennen päiväunia ja kaksikon suunnanneen metsään asfalttiosuuden päätyttyä.

Valtonen kuvailee, kuinka lapsi pysähtyi ihmettelemään puita ja todenneen, että puu itkee.

– Puu itkee, toistan, mutta en aivan ymmärrä konseptia. Lapseni jatkaa puun itkemisen toistamista ja itse olen ihmeissäni.

Valtonen kertoo kysyneensä, miksi puu itkee, jolloin hänen lapsensa osoittaa lehtipuuta, jonka oksilta putoilee pisaroita.

– Hän pyyhkäisee sormellaan lehdellä olevia pisaroita ja sanoo noin ja puhaltaa. Pajanee, hän toteaa. Kyllä puu nyt paranee, sanon ja jatkamme matkaa, Valtonen kuvailee suloista tilannetta.

Valtonen ihastelee tekstissään lapsen kehittyvää empatiakykyä.

– Lapsen viattomuus ja aitous on puhtainta tässä maailmassa, Valtonen lopettaa.

Monet meteorologin seuraajista kommentoi postausta ihastuneena.

– Tuo puu itkee, on kyllä niin kauniisti sanottu, yksi kirjoittaa.

– Niin ihanaa seurata pienen kehitystä, toinen kommentoi.

– Lempeää herkkyyttä, suloista ihanuutta ja pienen ihmisen aitoa tunneilmaisua. Niin rakastavan suloista, kolmas toteaa.