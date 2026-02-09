Petolliset-ohjelman uuden kauden kisaajat julkistettiin.
Petolliset-ohjelman viidennellä kaudella nähdään 20 julkisuudesta tuttua pelaajaa. Kauden juontaa tuttuun tapaan Christoffer Strandberg.
Mukana tällä kertaa ovat meteorologi Anniina Valtonen, ex-mäkihyppääjä Janne Ahonen, hyvintointivalmentaja Rita Niemi-Manninen, näyttelijä Valtteri Lehtinen, sanataiteilija Simo Frangén, podcast-juontaja Jasmiina Yildiz, artisti Hassan Maikal, näyttelijä Karoliina Blackburn, sisällöntuottaja Alharith "Alha" Obaid, juontaja & sisällöntuottaja Alina Voronkova, mediapersoona Joona Hellman, Dj Amanda Harkimo, artisti Aaron Bojang, tubettaja Beata "Paqpa" Rodas, radiojuontaja Jussi Ridanpää, laulaja Mika Ikonen, artisti Petra Gargano, toimittaja Sanna Ukkola, artisti Marios "Hesaäijä" Kleovoulou sekä urheilutoimittaja Anni Jämsä.
Petollisten viides kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 14.3.