Anniina Valtonen lopettaa Puoli seitsemän -ohjelmassa

Anniina Valtonen siirtyy takaisin vanhaan työhönsä.

Juontaja ja meteorologi Anniina Valtosen juontopesti Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa tulee päätökseensä. Valtonen kertoi asiasta Instagram-tilillään keskiviikkona 26. maaliskuuta. Valtonen on toiminut ohjelman juontajana perjantaisin vuodesta 2022.

– Ainut asia elämässä, myös työelämässä, joka pysyy, on muutos. Muutos on haikea ja vaikeakin, mutta se, mihin tämä muutos vie, on tuttu ja mieluisa, Valtonen kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.

Valtonen kertoo Puoli seitsemän olevan ihana ja ihmeellinen, rakas työ ja työpaikka. Hän osoittaa myös kiitoksen työkavereilleen.

– Työkavereina on rautaisia ammattilaisia, ihania ihmisiä, ystäviä. Olen oppinut ja saanut heiltä paljon. Olen ikuisesti heille kiitollinen.

Kuvatekstistä selviää, että Valtonen siirtyy Puoli seitsemän -ohjelmasta takaisin meteorologin tehtäviin. Valtonen on toiminut televisiometeorologina Nelosella ja Ylellä.

– Siirryn loppukeväästä takaisin säähän. Myös siellä rautaiset ammattilaiset tekevät tärkeää työtä. Siihen joukkoon solahdan takaisin, ystävien joukkoon, Valtonen kertoo.

