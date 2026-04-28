Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa keskiviikkona aamupäivällä tuomionsa Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikosasiasta. Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen vankeutta Auerin lapsiin kohdistuneista törkeistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Syyllistyivätkö Anneli Auer ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka niihin järkyttäviin rikoksiin, joista syyttäjä vaatii heille rangaistusta? Pian selviää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kanta asiaan.

Vyyhtiä on nyt selvitelty 15 vuotta viranomaisten toimesta, joten moni toivoo tämän oikeussalisaagan vihdoin päättyvän.

Auerin kolme nuorinta lasta kertoivat kesällä 2011 sijaisvanhemmilleen järkyttävistä teoista, joiden uhreiksi heidän mukaansa kaikki perheen lapset olivat joutuneet.

Tekoihin liittyi rituaaliväkivaltaa ja poikkeuksellisen julmia seksuaalirikoksia.

Lasten mukaan julmiin raiskauksiin osallistui myös heidän isosiskonsa, joka on alusta asti kiistänyt tapahtumat.

Nuorimmat sisarukset olivat väitettyjen tekojen aikaan 3–9-vuotiaita, vanhin sisko 10–11-vuotias.

Vankeutta vai korvauksia?

Perheen isä oli kuollut vuonna 2006 murhan uhrina Ulvilassa. Seksuaalirikospuheiden ja sitä seuranneen tutkinnan jälkeen perhe hajosi entisestään. Kolme Auerin nuorinta lasta kasvoivat eristyksissä muusta perheestä ja suvusta.

Aikuisiksi kasvettuaan nuorimmat sisarukset peruivat lapsuudenaikaiset puheensa, ja kertoivat sijaisvanhempiensa painostaneen heitä keksimään kaiken.