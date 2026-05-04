Helsingin Töölössä on harvinainen kyläkauppa, jonka muun muassa lapsiperheet ovat kauppiaan mukaan ottaneet omakseen.

Kyläkaupat alkavat olla maaseudulla katoavaa kansanperinnettä, eikä kaupungissa niitä ole tavattu nähdäkään.

Töölön kaupunginosassa lähes Helsingin ydinkeskustassa yksi "kyläkauppa" sen sijaan porskuttaa.

Sen suosion salaisuus ovat kauppias Klaus Ittosen mukaan tavallisesta marketvalikoimasta poikkeavat tuotteet, kuten suoraan Italiasta tilatut pastat.

– Varsinkin lapsiperheet hakevat niitä kaksin käsin, hän hehkuttaa.

Asiakkaat ovat toivoneet herkkukaupasta myös tiettyjä luomuhedelmiä ja -kasviksia, kuten suuria Espanjan passionhedelmiä tai Ranskan valkoisia parsoja.

Kauppias myöntää olevansa itse "hillohiiri" ja keittävänsä hilloja myös myytäväksi kaupan ylimääräisistä hävikkihedelmistä.

– On sitten aina yllätyksiä luvassa.

Ittonen on koulutukseltaan kokki ja sanoo, että peruseineksiä kaupasta ei löydy nyt eikä tulevaisuudessa.

– Ruoanlaittoa kannatan, oli se sitten miten yksinkertaista ja nopeaa tahansa. Mieluummin annan vinkkejä ja autan kuin että myisimme niin sanotusti sekundaeinestä.

