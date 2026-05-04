Jääkiekon SM-liigassa kolmanneksi tullut Lappeenrannan SaiPa vahvistuu ensi kaudella Petrus Palmulla ja tshekkiläisellä Petr Fridrichillä.
SaiPa ilmoitti tänään uusista
28-vuotias laitahyökkääjä summasi runkosarjassa kuluvalla kaudella 49 peliin tehot 7+18=45. Palmu on pelannut Liiga-urallaan HIFK:n lisäksi myös TPS:ssä, Jukureissa ja JYPissä.
– Kokenut Petrus omaa tuloksentekokykyä, hyvät hyökkäysvaistot sekä juonikkuutta pelissä, kertoo SaiPan urheilujohtaja Harri Aho seuran sivuilla.
SaiPa hankki hyökkääjän myös Tshekin pääsarjasta, kun Petr Fridrich liittyy joukkueeseen yksivuotisella sopimuksella.
25-vuotias Fridrich oli päättyneellä kaudella Tshekin pääsarjan neljänneksi paras maalintekijä 21 osumalla. Pisteitä hän keräsi yhteensä 32.
Tshekin Extraligassa HC Olomoucia edustanut Fridrich on pelannut urallaan myös Tshekin maajoukkueessa.
– Petr on meidän näköisemme, työteliäs rightin hyökkääjä. Hän omaa selkeästi ominaisuudet SaiPan näköiseen peliin ja tuo hyökkäykseen nopeutta ja taitoa, kertoo lappeenrantalaisten urheilujohtaja Aho.