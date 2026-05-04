Jääkiekon SM- liigassa kolmanneksi tullut Lappeenrannan SaiPa vahvistuu ensi kaudella Petrus Palmulla ja tshekkiläisellä Petr Fridrichillä .

Petrus Palmu siirtyy Lappeenrantaan ja SaiPan paitaan Helsingin IFK:sta. Elmeri Elo / All Over Press

SaiPa hankki HIFK-hyökkääjän ja tshekkiläisen maalipyssyn

13:42 Sairaalat ja hoitolaitokset

pelaajahankinnoistaan

.

Joukkue

on

solminut

yhden

vuoden

sopimuksen

Helsingin

IFK:ssa

pelanneen

Petrus

Palmun

kanssa

.

28-vuotias laitahyökkääjä summasi runkosarjassa kuluvalla kaudella 49 peliin tehot 7+18=45. Palmu on pelannut Liiga-urallaan HIFK:n lisäksi myös TPS:ssä, Jukureissa ja JYPissä.

Maalipyssy Lappeenrantaan

25-vuotias Fridrich oli päättyneellä kaudella Tshekin pääsarjan neljänneksi paras maalintekijä 21 osumalla. Pisteitä hän keräsi yhteensä 32.

– Petr on meidän näköisemme, työteliäs rightin hyökkääjä. Hän omaa selkeästi ominaisuudet SaiPan näköiseen peliin ja tuo hyökkäykseen nopeutta ja taitoa, kertoo lappeenrantalaisten urheilujohtaja Aho.