Saksassa otettiin käyttöön vuoden alusta lakimuutos, joka velvoittaa asevelvollisten matkustamisen luvanvaraiseksi.

Saksassa astui vuoden alusta voimaan laki, joka kieltää 17–45-vuotiaita miehiä matkustamasta vapaasti. Yli kolmen kuukauden matkoille on anottava erillinen lupa puolustusvoimien alaiselta urakeskukselta.

Muutos lainsäädäntöön hyväksyttiin vuoden 2025 joulukuussa ja se saatettiin voimaan vähin äänin. Lakitekstiin lisätty osuus osui Frankfurter Runschaun toimittajien silmiin vasta huhtikuussa 2026.

Keskustelua ei Saksan yhteiskunnassa tai julkisuudessa aiheesta käyty ja tilanne tuli saksalaisille yllätyksenä. Sosiaalisen median keskusteluissa ja saksalaismedian kommenttikentissä on tuotu esille tilanteita, joissa jo sovitut matkat tai työkomennukset ovat joutuneet uuteen syyniin lain muututtua.

Rajuimmat kommentit varoittavat, että "pian meillä on jälleen Berliinin muuri".

Taustalla Venäjän uhka

Lakimuutoksen syy löytyy Venäjän käymästä hyökkäyssodasta Ukrainassa.