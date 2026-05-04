Yhdysvaltojen ilmoitus suunnitellusta sotilaiden vetäytymisestä Saksasta tuli Kaja Kallakselle yllätyksenä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti.
Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo vetää noin 5 000 sotilasta pois Saksasta. Trumpin mukaan joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän.
– Ilmoituksen ajoitus tuli yllätyksenä. Mielestäni se osoittaa, että meidän on todella vahvistettava Naton eurooppalaista pilaria ja meidän on todella tehtävä enemmän, totesi Euroopan unionin ulkopolitiikan johtaja Kaja Kallas saapuessaan Armeniassa pidettävään EU:n huippukokoukseen.
Kenen etu keskiössä?
Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa.
Kallas korostaa, että Yhdysvaltain joukot eivät ole Euroopassa vain suojelemassa eurooppalaisia etuja, vaan myös yhdysvaltalaisia etuja.
Trump uhkaili jo huhtikuun puolella vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä.