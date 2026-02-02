Talvinen kokoontuminen toi lämpöä kiovalaisten kylmään arkeen. Katso video yltä!

Ukrainaan on ennustettu tälle viikolle poikkeuksellisen kylmää säätä. Samaan aikaan esimerkiksi pääkaupunki Kiovassa monet kärvistelevät ilman lämmitystä siviili-infrastruktuuriin kohdistuneiden Venäjän ilmaiskujen vuoksi.

Yksi heistä on uutistoimisto Reutersin haastattelema Daniil Gerasimchuk, joka toi sunnuntaina urheiluautoja jäätyneelle Dneprjoelle. Joella autot ajoivat kilpaa ja vetivät perässään ihmisiä lumilaudoilla ja pulkkien kyydissä.

– Pysymme lämpimänä, kun liikumme.

– Kun ei ole sähköä, ei ole mitään. Ei vettä eikä lämmitystä. Siksi viihdytämme itseämme näin, Gerasimchuk kertoo.

Dnipro-joella nähtiin sunnuntaina myös dj ja arviolta 3000 juhlivaa ihmistä, kertoo Reuters. Kateryna Leheidan perheineen on ollut ilman sähköä 29 tunnin ajan.

– Ystävät tulevat yhteen. Ja tällaisina hetkinä sitä miettii, että "haistakaa paska, ette murra meitä".

Katso videot jokibileistä yltä!