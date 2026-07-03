Helsingin Itäväylällä kahden ihmisen yli ajanut taksikuljettaja päästettiin vapaaksi perjantaiaamupäivänä.

Yliajosta epäilty taksinkuljettaja oli kiinniotettuna ja pidätettynä onnettomuusyöstä alkaen, mutta perjantaiaamupäivänä hänet laskettiin vapaaksi. Miestä kuulusteltiin kahdesti päivien aikana, toisen kerran eilen.

Poliisi ei vaatinut miestä vangittavaksi, koska perusteita vangitsemiselle ei ole.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholmin mukaan ei ole vaaraa siitä, että epäilty jatkaisi toimintaansa tai sotkisi esitutkintaa.

– Alkututkinta on turvattu ja olemme kuulusteluissa saaneet häneltä vastaukset niihin kysymyksiin, joihin on tarvittu vastauksia. Ei ollut perusteita vaatia häntä vangittavaksi, Lindholm kertoo.

Päihtymystila selviää myöhemmin

Nelikymppinen mies ajoi kahden ihmisen yli Helsingissä Itäväylällä maanantain ja tiistain välisenä yönä ennen puolta yhtä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat heti. Hälytys tuli hätäkeskukseen kello 00.28.

Poliisi epäilee taksikuskimiehen syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Turma tapahtui Itäväylän itään menevillä kaistoilla Kulosaaren kohdalla, bussipysäkin lähellä. Tapahtumapaikalla on 70 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja kolme kaistaa. Yöllä oli hämärää, mutta ei täysin pimeää.

Poliisi ei vielä tiedä tarkasti, kuinka päihtynyt taksinkuljettaja oli onnettomuushetkellä.

– Törkeää rattijuopumusta tässä epäillään ja kyse on käsityksemme mukaan nimenomaan alkoholista, Lindholm kertoi eilen MTV Uutisille.