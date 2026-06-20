Viime elokuussa hyppy meni pieleen Turussa. Tukes on antanut ohjeita, jotta vastaavalta vältyttäisiin.

Viime vuoden pieleen mennyt benjihyppytilanteessa aiheutui "vakavaa vaaraa", arvioi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes valvoo vaaratilanteita vapaa-ajan palveluissa.

Viime elokuussa Turun Aurafesteillä tapahtuneessa benjihyppytilanteessa tandemhyppyyn suunniteltu "pila" meni pieleen ja aiheutti vaaratilanteen.

Hyppymestari kuvasi itse tilannetta Tiktokin suoraan lähetykseen.

Tilanteessa oli tarkoitus, että tandemhyppääjistä vain toinen hyppää.

Hypyn aikana hyppääjän turvaköysi jäi edelleen kytketyksi ja hyppääjä jäi turvaköyden varaan roikkumaan, kun se oli edelleen toisessa hyppääjässä kiinni.

Hyppymestari kertoi viime kesänä, että kyseessä oli hänen "ajatusvirheensä" ja hän irrotti väärän narun.

Onnettomuudesta tehtiin kaksi onnettomuusilmoitusta Tukesille, josta toisen teki palveluntarjoaja.

– Irrotin heidät rinnuksista irti toisistaan mutta jätin erehdyksessä kytketyksi turvanarun, joka menee koriin jäävän asiakkaan vartalovaljaista toisen nilkkavaljaisiin, hyppymestari kertoo ilmoituksessa.

Hyppääjä suoritti hypyn, mutta hän jäi roikkumaan turvanarun varaan, joka oli kiinni koriin jääneen hyppääjän rinnuksissa.

Kori laskettiin heti maahan, kun oli turvallista eikä onnettomuudessa tullut henkilövahinkoja.

Palveluntarjoajan mukaan tapahtumaan vaikutti se, että erikoistyyppisiä hypytystyylejä oli harjoiteltu puutteellisesti.

Koriin jääneen asiakkaan nilkkaan tuli jonkinlainen vamma, mutta palveluntarjoajan mukaan asiakas nähtiin tanssimassa hetken kuluttua.

Näistä asioista Tukes huomautti

Tukes arvioi, että tilanteessa oli "vakavaa vaaraa" osallisille, vaikka tällä kertaa vakavammalta säästyttiin.

Viranomainen kehotti tarkentamaan hyppääjille annettavia ohjeita ja huomautti että hyppytoiminnassa ei tule tehdä muita kuin asianmukaisia ja turvalliseen hyppyyn liittyviä toimia.

Tukes otti myös kantaa siihen, että hyppymestari oli kuvannut hyppyä samanaikaisesti. Viranomainen huomauttaa, että hyppyvastaavan ainoa tehtävä on prosessin mukainen hyppytoiminta.

– Hyppykorissa voi olla mahdollisesti automaattinen kuvausaineisto tai erillinen henkilö suorittamaan muita tehtäviä, mikäli tämä voidaan turvallisesti toteuttaa ja vaikuttamatta hyppytoimintaan.

Palveluntarjoaja Freedom Events lupasi vastauksessaan Tukesille ottaa kehotukset käyttöön.

He kertoivat, että asiakasohjeistus on ollut käytössä, mutta itse hypyn voi suorittaa monella eri tapaa. He myös vakuuttivat, että hyppymestarilla ei ole muita tehtäviä kuin turvallisen hyppyprosessin takaaminen.

Tällaisia turmia tapahtuu

MTV Uutiset selvitti viime kesänä benjihyppyonnettomuuksia Suomessa. Viiden viime vuoden (2020–2025) aikana Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) on ilmoitettu viisi benjihyppyonnettomuutta sekä neljä muuta turvallisuuteen liittyvää huolta benjihyppytoimijoista.

Ilmoituksia onnettomuuksista tai muista turvallisuushuolista voi tehdä kuka tahansa, eivätkä kaikki Tukesille ilmoitetut tapaukset ole johtaneet lisäselvityksiin.

Tapauksissa on useita yrityksiä, yhteensä viisi eri toimijaa, eli ne eivät kohdistu kaikki samaan yritykseen.

Helsingin Kaivopuistossa tapahtui heinäkuussa 2025 onnettomuus, jossa hyppääjän reisiluu "todennäköisesti" murtui.

Kesällä 2022 Tukesille ilmoitettiin kahdesta loukkaantumisesta saman toimijan tandemhypyissä.

Yhdessä tapauksessa ilmoittajan mukaan köysi kiertyi tandemhyppääjän kaulan ympäri ja hiersi niin, että kaula meni mustelmille. Hyppy tapahtui festivaalilla loppukesästä 2022.

Niin ikään vuoden 2022 kesällä tandem-benjihypyssä toisen hyppääjän selkä kipeytyi hypyn jälkeen.

Hypyn järjestäneen tahon mukaan onnettomuus johtui siitä, että hyppääjällä oli tiedostamaton selkävamma ja hyppääjillä oli painoeroa. Hyppääjää ei kuitenkaan tarvinnut ohjata jatkohoitoon.

Tukes teki näiden kahden ilmoituksen perusteella tarkastuskäynnin kyseisen yrityksen hyppypisteeseen, joka oli eräällä festivaalilla samana kesänä.

Hyppyjä seurattiin useampaan kertaan ja aikaan. Toiminta oli loppuraportin mukaan asianmukaista.

Syksyllä 2024 tapahtui hyppyonnettomuus, jossa tandemhyppääjien päät osuivat asfalttiin ja heidän niskansa taittuivat. Lopullinen hyppääjän diagnoosi oli kaularangan nyrjähdys.

Järjestäjä myönsi tapahtuneen MTV Uutisille. Hänen mukaansa nosturikuski teki virheen laskemalla vaijerin liian nopeasti alas. Kuljettaja irtisanottiin, ja yritys hankki pehmustetut patjat.

Yrityksen mukaan myös poliisi tutki tapauksen, eikä toiminnassa tai välineissä havaittu puutteita.

Tukesin tilastoissa ei ollut kyseistä onnettomuutta eriteltynä.