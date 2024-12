"Onko paljon hauleja selässä?" Ensihoitajien kauhunhetket – haulikkomies otti panttivangin ja vaati tappavaa lääkeannosta

Hälytyskeikalle saapuneet ensihoitajat joutuivat järkyttävään panttivankitilanteeseen Sonkajärvellä Pohjois-Savossa. Katkaistulla haulikolla varustautunut potilas oli käyttänyt alkoholia ja huumelääkkeitä sekaisin. Hänen tavoitteenaan oli kuolla ensihoitajien avustuksella.

Tapahtumat ajoittuvat marraskuun 2023 alkuun Sonkajärvellä.

Ensihoitajat saivat hälytyksen yksityisasuntoon myrkytystapauksen takia. Talon pihaan saavuttuaan toinen ensihoitajista tunnisti paikan noin vuoden takaa, jolloin poliisi oli joutunut hakemaan asukkaan asunnosta mellakkakaasulla varustautuneena.

Ensihoitajat tiesivät varautua ongelmiin ja käyttivät turvaprotokollaan. He yrittivät kurkkia asunnon ikkunoista sisään, mutta ne oli peitetty. Asunnon ovi oli lukittu, eikä kukaan tuntunut vastaavan koputteluihin.

Lopulta asunnossa asuva mies avasi oven silminnähden päihtyneenä. Mies kertoi syöneensä suuren määrän huumelääkkeitä. Hän päästi ensihoitajat keittiöönsä tutkimaan itseään, mutta ilmoitti heti, ettei aio lähteä heidän mukaansa.

Haulikko oli ladattu

Ensihoitajat päätyivät nopeasti siihen tulokseen, etteivät voisi jättää miestä ilman hoitoa. Niinpä toinen heistä soitti konsultointipuhelun lääkärille ja pyysi saada myös poliisit paikalle.

Kun ensihoitajat kertoivat, että mies vietäisiin sairaalaan, tämä pyysi saada pakata henkilökohtaisia tavaroita mukaansa. Mies lähti hoipertelemaan makuuhuoneeseensa.

Toisen ensihoitajan epäilyt heräsivät ja hän meni miehen perään. Kun ensihoitaja pääsi makuuhuoneen ovelle, mies seisoi häntä vastassa katkaistun haulikon kanssa ja tähtäsi häntä lonkalta. Välimatkaa kaksikolla oli puolitoista metriä. Haulikko oli ladattu.

Poliisi takavarikoi mieheltä tämän katkaistun haulikon.

– Haulikko, ensihoitaja huusi, kääntyi ympäri ja pakeni asunnon ovesta ulos.

Taakse vilkaistessaan ensihoitaja näki, että mies osoitti nyt hänen työpariaan karjuen tälle, että ”mene alas”. Työparin kädet olivat ylhäällä.

Asunnosta päässyt ensihoitaja otti välittömästi yhteyden hätäkeskukseen piiloutuen ensin pihalla odottavan ambulanssin taakse suojaan. Todettuaan, ettei paikka ollut turvallinen hän juoksi kuitenkin läheiseen risteykseen.

"Älä tapa minua"

Asunnossa mies osoitti toista ensihoitajaa haulikolla ja käski tämän keittiön lattialle vatsalleen makaamaan. Mies käski ensihoitajaa pitämään kädet selän takana ja sohotti häntä kohti ladatulla haulikolla päähän.

– Älä (miehen nimi) tapa minua, me tehdään vaan työtämme, ensihoitaja pyysi.

Mies ilmoitti ensihoitajalle, että haluaisi iv-yhteyden ja ambulanssissa mukana olevia lääkkeitä suoraan suoneensa. Ensihoitaja pyysi viranomaisverkon kautta työpariaan tuomaan tarvikkeet ja lääkkeet. Haulikon piippu sojotti yhä häntä kohti.

Mies otti Virve-radion itselleen ja alkoi puhua siihen itse.

– Tässä on tämä henkilö, joka tuota niin, on aseen kanssa ja haluaisi sen lääkelaukun tähän. Minulla on yksi ensihoitaja tässä pankkivankina ja lääkelaukku mielellään tähän. Ensihoitaja voi tiputtaa sen oven raosta, mutta kenellekään ei satu mitään, kun lääkelaukku tulee tähän. Kuuliko häke, mies sanoi Virve-radioon.

Oikeus totesi myöhemmin, että katkaistulla haulikolla on mahdotonta tähdätä tarkasti. Laukaus osui pakoon juoksevan ensihoitajan viereen.

Mies laukaisi haulikon

Asiat eivät kuitenkaan edenneet miehen mielestä tarpeeksi nopeasti.

Maassa makaava ensihoitaja ehdotti, että mies lähtisi hänen kanssaan hakemaan lääkkeet ambulanssista. Ensin mies suostui, mutta piti sitten hanketta liian riskialttiina. Mies uhkasi hoitajaa yhä haulikonpiipulla.

– Jos teet jotakin muuta kuin mitä käsken, niin ammun heti, mies sanoi pitäen sormeaan liipasimella.

Mies kertoi suorittavansa eräänlaista sotilaallista tehtävää. Mies oli rauhoittunut välillä mutta kiihtyi nyt uudestaan, panttivangiksi joutunut ensihoitaja pelkäsi, että mies painaisi liipaisimesta milloin tahansa.

– Vaikka tilanne oli koko ajan uhkaava ja pelkäsin kuolevani, niin tunsin tilanteen kiristyvän edelleen. Olin aivan puolustuskyvytön, ensihoitaja kertoi myöhemmin oikeudessa.

Virve-puhelin, jolla haulikkomies yritti pakottaa viranomaiset antamaan hänelle kuolettavan määrän lääkkeitä.

Haulikkomies otti Virve-radion käteensä, hän halusi yhteyden kenttäjohtajaan. Radio oli kuitenkin uutta mallia, eikä mies osannut käyttää sitä.

Mies laski haulikon jalkojensa päälle ja räpläsi radiota keskittyneesti. Nyt ensihoitaja tunsi tilaisuutensa koittaneen.

Ensihoitaja ampaisi pystyyn ja syöksyi kohti eteistä niin vauhdilla, että löi kasvonsa ja oikean kätensä eteisen oveen. Samassa kajahti laukaus, ensihoitaja kyyristyi ja pakeni ulko-ovesta.

Hän oli varma, että muutaman metrin päästä takaapäin huonosti tähdättävällä katkaistulla haulikolla ammutut haulit olivat osuneet häneen.

Tunnin neuvottelut

Pihalle päästyään henkensä edestä juokseva ensihoitaja ei nähnyt työpariaan missään. Hän haki apua ympäröivistä taloista ja hakkasi niiden ovia. Lopulta hän löysi talon, jossa asukas oli kotona ja pääsi suojaan.

– Ovesta ryntäsi sisälle ambulanssikuski, sellainen nuori poika. Hän kertoi, että häntä on ammuttu haulikolla ja katsokaa, onko paljon hauleja selässä, naapuri kertoi myöhemmin poliisille.

Hauleja ei löytynyt. Naapurin mukaan ensihoitaja oli hädissään, peloissaan ja tärisi kauttaaltaan kertoessaan tapahtumista.

Poliisin kuvaa miehen käyttämästä haulikosta. Haulikko paljastui myöhemmin varastetuksi.

Ensihoitajat olivat nyt turvassa, mutta haulikkomies ei kuitenkaan halunnut antautua poliisille. Hän ilmoitti syövänsä kaikki loputkin asunnossaan olevat huumelääkkeet.

Mies uhkasi ampua poliisit, jos nämä tulisivat sisään. Mies kertoi poliisille, että hänellä oli haulikko ja kivääri asunnossa.

Poliisi jatkoi neuvotteluja miehen kanssa tunnin, sitten mies lopulta mies toi aseet pihalle, laski ne maahan ja antautui. Poliisi takavarikoi miehen asunnosta 59 haulikon patruunaa ja 48 kiväärin patruunaa.

Aseet ja patruunat mies oli varastanut edellisenä kesänä tunkeutumalla luvatta tuttavansa taloon.

Poliisi takavarikoi mieheltä myös suuren määrän patruunoita, ne olivat myös varastettuja.

Halusi suorittaa "tehtävänsä" loppuun

Myöhemmin mies kertoi, ettei ollut suunnitellut tekoa ennalta vaan keksinyt sen, kun ensihoitajat tulivat sisään. Hän kertoi tuskastuneensa siihen, etteivät hänen aiemmin ottamat huumelääkkeet olleet tuoneet hänen toivomaa vaikutusta.

Mies sanoin tienneensä, että ambulanssissa olisi vahvoja opiaatteja.

– Se aiheuttaa alkoholin kanssa isompina annoksina hengityslaman, mies kertoi poliisille.

Mies oli tapahtuma-aikaan vahvassa, lähes kahden promillen humalassa. Hän kertoi olevansa kuitenkin asekoulutuksen saanut metsästäjä, joka olisi halutessaan voinut tappaa ensihoitajan. Nyt laukaus osui ensihoitajan hänen mukaansa tarkoituksella sivulle.

Mies kiisti aikoneensa tappaa ketään ja kertoi halunneensa vain ensihoitajien lääkelaukun suorittaakseen "tehtävänsä" loppuun.

Poliisi takavarikoi mieheltä myös kiväärin, joka oli niin ikään varastettu.

Hovi korotti tuomiota

Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoi, että mies syyllistyi teollaan tapon yrityksen, panttivangin ottamiseen, törkeän ryöstön yritykseen, laittomaan uhkaukseen, virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja ampuma-aserikokseen. Lisäksi mies sai tuomion seitsemästä muusta rikoksesta.

Käräjäoikeus määräsi 35-vuotiaan Samuli Juhani Holopaisen 5,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Tuomittu valitti ratkaisusta Itä-Suomen hovioikeuteen, joka korotti rangaistuksen kuudeksi vuodeksi ehdotonta vankeutta.

– Teon moitittavuutta korostaa kuitenkin ensinnäkin se, että teko on kohdistunut Holopaista auttamaan saapuneeseen ensihoitajaan ja toiseksi se, että Holopainen on osoittanut lattialle maahan makaamaan pakottamaansa ensihoitajaa lähes koko teon ajan haulikolla lähietäisyydeltä päähän ja myös sanallisesti uhannut ampua hänet, mikäli tämä toimisi vastoin Holopaisen käskyjä, hovioikeus totesi tuomiossaan.

Lisäksi mies joutuu maksamaan ensimmäisenä karkuun päässeelle ensihoitajalle 3 500 euroa kärsimyskorvauksia. Panttivangiksi joutuneelle ensihoitajalle tuomittu joutuu maksamaan 14 500 euroa kärsimyskorvauksia.