Verkkokauppajätti Amazon aikoo ryhtyä laajoihin irtisanomisiin, jotka alkavat mahdollisesti jo tiistaina.
Amazon on irtisanomassa jopa 30 000 työntekijää. Määrä vastaa lähes kymmenesosaa yhtiön toimistotyöntekijöistä, sillä Amazonilla on yhteensä noin 350 000 toimistotyöntekijää.
Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja sanomalehti Wall Street Journal lähteidensä tietoihin perustuen.
Toteutuessaan irtisanomiset olisivat yhtiön laajimmat sitten vuoden 2022. Reutersin mukaan Amazon pyrkii karsimaan kuluja ja kompensoimaan koronavuosien huippukysynnän aikana tapahtunutta ylimääräistä rekrytointia.
Kaiken kaikkiaan Amazonilla on noin 1,55 miljoonaa työntekijää.
Amazon kieltäytyi tuoreeltaan kommentoimasta asiaa Reutersille.