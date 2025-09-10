Suomessa toimivien verkkokauppojen myynti on elpymässä, kertoo Kaupan liitto.

Verkkokauppojen yrityskyselyn, niin kutsutun Verkkokauppapulssin, mukaan myynti kasvoi lähes viisi prosenttia huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verkkokaupat odottavat myynnin kasvavan seuraavan vuoden aikana etenkin ulkomailla. Myös kotimaan verkkomyynnin odotetaan kasvavan, mutta ulkomaita maltillisemmin.

Suomessa suurimmat kasvun esteet ovat kyselyn mukaan kuluttajien heikko luottamus ja ostovoima sekä kiinalaisen halpakaupan kilpailu.

– Vaikka verkkokauppojen myynti etenkin Yhdysvaltoihin on kutistunut tullisotien ja yleisen geopoliittisen epävarmuuden vuoksi, moni verkkokauppa tähtää nyt kansainvälisille markkinoille ja varsinkin Eurooppaan, avaa Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tuloksia tiedotteessa.

Erottautuminen haasteellista

Kansainvälistymiseen liittyy kyselyn tulosten perusteella omat hankaluutensa. Näitä ovat muun muassa laajasta kansainvälisestä valikoimasta erottautuminen sekä rahti- ja toimituskustannukset.

Kosmetiikka-alan kasvutrendi näyttää Verkkokauppapulssin mukaan jatkuvan Suomessa, mutta ulkomaista kasvua kohtaan suurimmat odotukset on sisustuksen ja muodin verkkokaupoilla.

Osa sisustuksen verkkokaupoista odottaa myös kotimaisen kysynnän huomattavaakin kasvua, mutta osa näkee verkkokauppansa myynnin olevan sidoksissa rakennusalan suhdannealhoon.

Verkkokauppapulssi on Digital Commerce Finlandin, Erikoiskaupan liitto Edun ja Kaupan liiton neljä kertaa vuodessa toteutettava kysely. Siihen vastasi tällä kertaa noin 150 yritystä.