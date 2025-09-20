Päätös voi luoda kitkaa Trumpin ja teknologiayhtiöiden välille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo satakertaistaa yhdysvaltalaisten teknologiajättien suosiman työviisumin hinnan.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Bloomberg ja AFP virkamieslähteisiinsä pohjaten.

H-1B-viisumi maksaa nykyisin alle 1 000 dollaria, mutta jatkossa hinta nousee noin 100 000 dollariin.

Piilaakson yhtiöt ovat hyödyntäneet kyseistä viisumia tuodakseen teknologiatyöläisiä maahan.

Päätös voi luoda kitkaa Trumpin ja Piilaakson teknologiajättien välille. Monet yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt tai niiden johtajat ovat pyrkineet lähentymään Trumpin kanssa tämän toisella presidenttikaudella.

Trump on toteuttanut toisella kaudellaan laajaa maahanmuuttovastaista kampanjaa, mutta hän ei ole tätä ennen kajonnut H-1B-viisumeihin.

Muun muassa Trumpin entinen liittolainen, sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on varoittanut, ettei tämän tulisi puuttua H-1B-viisumeihin. Muskin mukaan Yhdysvalloissa ei ole tarpeeksi kotimaista ammattitaitoa tärkeiden teknologiapestien täyttämiseen.

Valtaosa viisumeista intialaisille

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan H-1B-viisumin suurimpiin käyttäjiin lukeutuvat verkkokauppajätti Amazon, Alphabetin omistama Google sekä Muskin Tesla.

Lehden lähteiden mukaan Trumpin hallinto syyttää teknologiayhtiöiden pyrkivän H-1B-viisumeilla välttämään yhdysvaltalaisten työntekijöiden palkkaamisen.

Wall Street Journalin mukaan uudessa päätöksessä on kyse 100 000 dollarin lisämaksusta, mutta vielä on epäselvää, miten muutos tarkalleen toteutettaisiin ja ketä se koskee.

Lehden mukaan viisumia halajavat ihmiset maksavat tätä nykyä pienehkön summan päästäkseen viisumiarvontaan mukaan. Arvonnan voittajilta puolestaan peritään ensimmäistä maksua suurempi summa, kun he jättävät viisumihakemuksensa arvioitavaksi.

Yhdysvallat jakaa vuodessa 85 000 H-1B-viisumia. Noin kolme neljäsosaa näistä menee intialaisille. Suuret teknologiayhtiöt tukeutuvat intialaisiin työntekijöihin, jotka joko muuttavat Yhdysvaltoihin tai liikkuvat Intian ja Yhdysvaltojen välillä.